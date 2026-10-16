Por: El Espectador

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Tras poco más de dos meses al frente del gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella enfrenta un descenso en su imagen, situándose en 48,7 % de aprobación de acuerdo con la reciente encuesta de AtlasIntel y Bloomberg. Este resultado representa una caída de cerca de tres puntos porcentuales, dado que en agosto la cifra estaba en 51,8 %. Además, su desaprobación presentó un leve aumento, pasando de 43,2 % a 44,6 % en el periodo evaluado, según los datos de AtlasIntel.

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La gestión de De la Espriella recibe una valoración global del 47,7 %, marcada por episodios críticos como el manejo de la crisis tras el terremoto del 10 de agosto y el comienzo de las labores de reconstrucción. A esto se suman las primeras decisiones tomadas desde la presidencia, incluidos un nuevo decreto sobre la protesta social en Colombia, el anuncio del estatuto antiterrorista y la propuesta de una ley de sometimiento, que tendrán que ser debatidas por el Congreso. Dentro de estas evaluaciones, el 11,9 % de los encuestados describe el mandato como regular, mientras que el 40,4 % lo considera negativo.

El respaldo hacia el mandatario varía de acuerdo con la edad. La aprobación entre ciudadanos de 18 a 34 años no supera el 40 % y la desaprobación alcanza el 53 % en este grupo. En cambio, a partir de los 35 años, la favorabilidad mejora de forma considerable: 53,6 % entre 34 y 44 años, 57,7 % entre 45 y 59 años y 64,9 % en la franja de 60 a 100 años, según la encuesta de AtlasIntel.

En el panorama político, De la Espriella se posiciona como el líder con mejor imagen, logrando un 49 % de percepción positiva, por encima del líder opositor Gustavo Petro con 45 %. No obstante, su imagen negativa también es alta y ronda el 45 %. El vicepresidente José Manuel Restrepo comparte la valoración positiva de Petro, pero la carga negativa sobre Restrepo es menor (44 % contra 50 % para Petro). El cuarto referente en el sondeo es Iván Cepeda (41 % de imagen positiva y 52 % negativa).

La encuesta, que incluyó a 2.893 personas y utilizó la metodología Random Digital Recruitment (RDR) para reducir posibles sesgos, revela preocupaciones relevantes en el país: el 57,8 % percibe la corrupción como principal problema nacional y el 45,4 % señala la seguridad como el segundo mayor desafío. Otros temas críticos son la pobreza y el desempleo (33,1 %), la salud (29,8 %) y el debilitamiento democrático (16,3 %). Además, casi un tercio de los encuestados ve probable la proliferación de huelgas en los próximos seis meses, contexto en el que se realizó la primera manifestación contra el actual gobierno el 14 de octubre, con balance positivo y sin incidentes graves, de acuerdo con AtlasIntel.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la imagen del presidente Abelardo de la Espriella según la última encuesta?

De acuerdo con AtlasIntel y Bloomberg, la imagen del presidente Abelardo de la Espriella se ubica en 48,7 % de aprobación tras poco más de dos meses de gobierno. El dato muestra una tendencia a la baja respecto al 51,8 % reportado en agosto, junto con un aumento en el índice de desaprobación. Esta percepción varía según el rango de edad, siendo más alta en las personas mayores de 35 años.

¿Qué preocupaciones sociales identificaron los encuestados sobre el gobierno de De la Espriella?

Los resultados de la encuesta señalan que la corrupción es vista como el principal problema nacional por el 57,8 % de los participantes, seguida por preocupaciones sobre la seguridad, la pobreza, el desempleo y la salud. Asimismo, una proporción significativa de encuestados considera probable la aparición de huelgas a gran escala en los próximos meses.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.