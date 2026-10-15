Por: El Espectador

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Este jueves, el presidente Abelardo de la Espriella sorprendió con un recorrido por varios ministerios y oficinas del poder Ejecutivo, reafirmando una de sus promesas de campaña: mantener una supervisión directa sobre la gestión pública. Según lo documentó El Espectador, el mandatario aseguró al comenzar su itinerario que su meta principal es establecer un vínculo cercano con los funcionarios y recordarles que su administración es “intolerante ante la politiquería y la corrupción”.

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La primera parada fue en el Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de Miguel Gómez Martínez. De acuerdo con información publicada por El Espectador, el presidente fue recibido en la entrada y, en un gesto de cercanía, compartió imágenes con el equipo de trabajo de la cartera económica a través de sus redes sociales. Este ministerio, particularmente relevante en el contexto actual, lidera la discusión sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2027. El trámite por el Congreso tiene un plazo que vence el próximo martes; si los legisladores no lo aprueban, el gobierno tendrá que expedir el presupuesto por decreto. El enfoque directo de De la Espriella parece responder a la importancia de este proceso legislativo, vital para el destino financiero del Ejecutivo.

Luego de Hacienda, el presidente se dirigió al Ministerio del Interior, liderado por Rodrigo Lara. Allí, su atención estuvo en proyectos clave como la designación de Barranquilla como capital alterna, regulaciones sobre la Fuerza Pública y la protesta social, así como en las normas para la consulta previa. De la Espriella reiteró su postura de gestión directa, comparando el rol del Estado con el de una empresa que requiere la supervisión constante de su gerente, reforzando así el mensaje de microgerencia.

Para el cierre de su jornada, De la Espriella acudió al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, a cargo de Paola Holguín, y desde el histórico Museo Santa Clara se dirigió a los trabajadores de la entidad. Aunque este ministerio no ha sido centro de debates recientes en el Congreso, el presidente lo considera fundamental en la denominada “batalla cultural”, línea argumental que lo acompañó desde la contienda electoral. Sostuvo que “la cultura no puede seguir utilizándose como instrumento de la ideología”, reafirmando la intención de transformar la narrativa gubernamental en torno a los temas culturales.

El Espectador señala que entidades como la Biblioteca Nacional y el Instituto Caro y Cuervo han estado bajo la lupa en tiempos recientes. En este último caso, trabajadores señalaron un “ambiente de desconfianza y dificultades administrativas”, una situación que se ha hecho visible en medio de críticas públicas a Sergio Vélez, director de la institución, por comentarios que algunos han interpretado como “proselitismo religioso”. Así, la actividad del presidente se enmarca como parte de su apuesta por ejercer una microgerencia estatal, estilo que también se ha reflejado en su presencia durante operativos de la Fuerza Pública y en su uso constante del walkie-talkie como herramienta de comunicación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el presidente Abelardo de la Espriella visita los ministerios y cuáles son sus objetivos?

Según El Espectador, el presidente De la Espriella busca comunicarse directamente con los funcionarios y dejar claro que en su administración no hay espacio para la corrupción ni la politiquería. Con estas visitas, el mandatario refuerza su estilo de “microgerencia”, supervisando personalmente áreas clave como Hacienda, Interior y Cultura, y supervisando el avance de reformas y proyectos fundamentales que pasan por estos despachos.

¿Qué significa ‘microgerencia’ en el contexto del gobierno de Abelardo de la Espriella?

En el contexto del gobierno de De la Espriella, “microgerencia” hace referencia al enfoque de supervisión directa y constante de las funciones y decisiones de las dependencias estatales. Esto implica que el presidente participa activamente en la gestión diaria, trasladándose a las oficinas, revisando avances y estableciendo contacto directo con los responsables y funcionarios de cada ministerio, tal como lo ha documentado El Espectador.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.