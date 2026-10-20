Por: EL PILON SA

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El llamado "Pacto de Valledupar" ha ocupado la atención nacional por la controversia política y judicial desatada tras las reuniones sostenidas entre antiguos jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y altos funcionarios del gobierno que encabezaba Gustavo Petro. Según informó La FM el 20 de octubre de 2026, estas conversaciones se llevaron a cabo entre el 22 y el 24 de octubre de 2025 en Valledupar, en presencia de Salvatore Mancuso y otros excomandantes, bajo la secretaría técnica de Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), y su asesor Víctor de Currea Lugo, con el apoyo de Jorge Arturo Lemus, director nacional de Inteligencia.

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Las denuncias que surgieron en torno a estos encuentros se centran en presuntos ofrecimientos de beneficios jurídicos y carcelarios a los exjefes paramilitares a cambio de declaraciones dirigidas contra figuras de la oposición, hechos que están siendo objeto de investigaciones oficiales. De acuerdo con el documento revelado por La FM, el Estado se comprometió a estudiar la revisión de la extradición de algunos exparamilitares, mejorar sus condiciones carcelarias y analizar la excarcelación de quienes aún permanecen privados de la libertad. También se contempló la creación de colonias agrícolas, una figura de resocialización orientada a que antiguos integrantes de la AUC realicen actividades productivas que favorezcan a las comunidades, aunque no se detalló cómo serían implementadas, financiadas ni sus condiciones de acceso.

La declaración, fechada el 24 de octubre de 2025, detalló los mecanismos legales que serían examinados, entre ellos la reubicación en centros penitenciarios, el ejercicio de actividades de los gestores de paz desde la cárcel y la acumulación jurídica de penas. No obstante, el texto aclaró que ninguna de estas alternativas constituía una decisión definitiva ni suponía la concesión automática de los beneficios. Adicionalmente, el acuerdo instó a revisar los bienes entregados y por entregar por parte de los excombatientes, su destino y el manejo de las pruebas, incluyendo la organización de archivos judiciales, académicos y políticos relacionados con las AUC y el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

En cuanto a los siguientes pasos, el documento exigió a los gestores de paz actualizar en un plazo de diez días hábiles sus planes de trabajo para identificar las acciones necesarias para la puesta en marcha de los compromisos pactados en Valledupar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Pacto de Valledupar y quiénes participaron en sus reuniones?

El Pacto de Valledupar es el nombre dado a una serie de reuniones celebradas en octubre de 2025 en las que participaron excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, con figuras como Salvatore Mancuso y Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, en busca de avanzar hacia el cierre del proceso conocido como Ralito.

¿Qué propuestas y compromisos quedaron consignados en el documento del Pacto de Valledupar?

El documento revelado detalla propuestas como la revisión de la extradición y condiciones carcelarias de los exparamilitares, la creación de colonias agrícolas para su resocialización y la revisión de bienes entregados o por entregar, así como la necesidad de actualizar planes de trabajo para implementar los compromisos alcanzados.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.