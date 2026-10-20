Por: Noticiero 90 minutos

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En el barrio Los Cámbulos, en Cali, cerca de 20 familias viven una situación de incertidumbre y angustia ante la espera de la demolición del edificio Contranal, afectado por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, según información recopilada por 90 Minutos. Aunque el inmueble fue incluido dentro del primer grupo de estructuras que deben ser demolidas con prioridad, sus propietarios denuncian que la demora en el proceso ha permitido una seguidilla de saqueos a los apartamentos, lo que agrava aún más su situación.

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El edificio Contranal, ubicado en la carrera 42 con calle 7, fue evacuado a causa del riesgo que representa su estado estructural tras el sismo. Sin embargo, a pesar de las restricciones para ingresar, los propietarios señalan que personas ajenas han logrado entrar en repetidas ocasiones para llevarse objetos de valor. De acuerdo con Elizabeth Zuluaga, administradora y propietaria de uno de los apartamentos, los intrusos han logrado sacar neveras, lavadoras, televisores, ventiladores, joyas y ropa. Como relató Zuluaga, algunos de los residentes han intentado recuperar sus pertenencias, pero el temor por el estado del edificio les impide hacerlo de manera segura.

Claudia Amaya, quien también es propietaria de un apartamento en Contranal, expresó su frustración ante la situación: "Estamos esperando la viabilidad para poder sacar nuestras cosas, pero al ladrón no se le ha caído el edificio y sí pudo venir a sacar las cosas por encima de la reja". A su vez, los residentes advierten que los saqueos pueden causar además otros riesgos, como cortocircuitos o un eventual colapso del inmueble en una situación crítica.

En este contexto, las familias hacen un llamado urgente a la Administración Distrital y al Consejo Distrital de Gestión del Riesgo para que agilicen la demolición y tomen medidas inmediatas que permitan proteger el edificio mientras ocurre la intervención. El retraso incrementa el miedo de perder no solo sus hogares sino los objetos que les han costado años construir y reunir.

No solo los habitantes se ven impactados por esta crisis; los comercios ubicados cerca del edificio tuvieron que desalojar por el peligro, lo que ha traído graves consecuencias económicas para la zona. En medio de la espera, las familias inician procesos ante las aseguradoras con la esperanza de reconstruir su vida después de haber perdido su casa y la tranquilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las familias del edificio Contranal en Cali piden acelerar la demolición?

Las familias solicitan la agilización de la demolición porque la demora ha dado pie a numerosos saqueos de sus apartamentos y temen perder los bienes materiales que aún permanecen en el interior. Además, hay preocupación por el riesgo que representa el edificio tanto para quienes intentan sustraer pertenencias como para los comercios y residentes aledaños, según las declaraciones recogidas por 90 Minutos.

¿Qué consecuencias traen los saqueos en edificios afectados por terremotos?

De acuerdo con los testimonios de los propietarios en el edificio Contranal, los saqueos no solo dejan pérdidas materiales, sino que pueden provocar situaciones de mayor riesgo, como cortocircuitos o el colapso estructural del inmueble durante la sustracción de objetos. Esta problemática también agrava el daño emocional de quienes han perdido sus viviendas y dificulta el proceso de recuperación para toda la comunidad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.