Por: Noticiero 90 minutos

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El centro de Cali se prepara para una transformación significativa a través de la renovación urbana en Ciudad Paraíso, un sector donde se concentran proyectos que apuestan por nuevas viviendas de carácter social y la ampliación de espacios públicos. De acuerdo con información suministrada por la Alcaldía de Cali, estos cambios buscan beneficiar a los residentes y a quienes transitan diariamente por esta importante zona de la ciudad, recuperando áreas deterioradas y promoviendo una vida urbana más digna.

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En materia de vivienda, uno de los frentes más avanzados es el desarrollo habitacional en la manzana 167, espacio comprendido entre las carreras 13 y 14 y las calles 13 y 13A. Según la Secretaría de Vivienda, el objetivo es entregar apartamentos subsidiados a familias vulnerables, incluyendo damnificados por el reciente terremoto, asegurando así un techo digno y acceso a servicios públicos y transporte. Tal como destacó la Alcaldía de Cali, esta iniciativa garantiza condiciones de seguridad y bienestar a sectores tradicionalmente afectados por la precariedad de su entorno.

La renovación no se limita a la vivienda; también se incluye la construcción de un parque urbano pensado para fomentar el encuentro ciudadano y la recreación. Este espacio estará ubicado en las manzanas 169 y 170, entre las calles 13 y 13A y las carreras 12 y 13, y servirá como un nuevo pulmón verde para el centro de Cali, una apuesta por el esparcimiento familiar y la recuperación ambiental. Ciudad Paraíso, delimitado por las calles 12 y 15 y las carreras 10 y 15, integra barrios históricos como El Calvario, Sucre y San Pascual, sectores que durante años han requerido acciones sostenidas de renovación urbana.

Las labores de demolición de predios en desuso y en riesgo representan otra fase clave. De acuerdo con la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana (EDRU), en conjunto con otras entidades distritales, ya culminó la demolición de siete predios, acción finalizada el 19 de octubre. Paralelamente, se avanza junto a la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres en la demolición preventiva de estructuras peligrosas; hasta la fecha, se han derribado cinco de las 21 edificaciones identificadas. Mauricio Bonilla Guerrero, gerente de la EDRU, resaltó la importancia de cumplir los plazos para que la oferta institucional llegue de manera oportuna a la comunidad.

La Alcaldía asegura que cada etapa sigue un Plan de Gestión Social junto al Fideicomiso Derivado San Pascual, que busca una atención integral a las familias afectadas, con apoyos como subsidios de arriendo temporal y planes de traslado para comercios. El proceso avanza con el retiro de escombros y nuevos acuerdos prediales en la manzana 170, sostenido en el acompañamiento permanente de la administración distrital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales proyectos de renovación urbana en Ciudad Paraíso, Cali?

La renovación de Ciudad Paraíso en Cali se centra en la construcción de viviendas subsidiadas para familias vulnerables y damnificadas, así como en la creación de un importante parque urbano en las manzanas 169 y 170. Además, se llevan a cabo demoliciones preventivas y procesos de gestión social para transformar la zona y mejorar la calidad de vida, de acuerdo con lo informado por la Alcaldía de Cali y la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana.

¿En qué consiste el Plan de Gestión Social durante las obras de renovación en Ciudad Paraíso?

El Plan de Gestión Social implementado en Ciudad Paraíso busca atender de forma personalizada a los propietarios y familias afectadas por las obras, incluyendo procesos de enajenación voluntaria, avalúos comerciales y trámites jurídicos. Asimismo, contempla subsidios de arriendo temporal y ayuda para la reubicación de comercios, con el acompañamiento de entidades como el Fideicomiso Derivado San Pascual, según información oficial de la Alcaldía de Cali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.