Por: Noticiero 90 minutos

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Cali se prepara para recibir una nueva edición del Festival Internacional del Libro y la Cultura CaliLee en 2026, uno de los eventos culturales más relevantes de la ciudad. La celebración comenzará el viernes 23 de octubre y se extenderá hasta el 2 de noviembre, según información publicada por 90minutos.co. Durante este lapso, tanto habitantes de Cali como visitantes podrán disfrutar de una programación variada, diseñada para públicos de diferentes edades y gustos culturales.

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El Bulevar del Río y el Paseo Bolívar se consolidan como los puntos principales donde estarán ubicados varios de los escenarios habituales del festival. En estos espacios estarán distribuidos los pabellones y auditorios que acogerán actividades literarias, talleres y exposiciones, siempre guiados por la organización, que ha dispuesto además un mapa oficial para quienes deseen ubicarse mejor dentro del evento.

Dentro de las novedades destaca la participación de República Dominicana como país invitado de honor. De acuerdo con 90minutos.co, el país caribeño presenta una agenda cultural propia, que abarca literatura, teatro, cine y música, y que tiene como fin acercar al público caleño a tradiciones y expresiones artísticas dominicanas, como la obra de teatro ‘Otelo... Sniff’ del Teatro Guloya y la película de animación ‘Olivia y las Nubes’, dirigida por Tomás Pichardo Espaillat.

Los primeros días de CaliLee 2026 ofrecen una agenda que incluye desde espacios educativos y talleres, hasta presentaciones de libros como ‘Ecos de un linaje’ de Paola Aranda y actividades centradas en el público infantil, como ‘Pintemos la muñeca sin rostro dominicana’. La literatura colombiana también encuentra su lugar con presentaciones como ‘Alas de Colores. Aves y polinizadores de Colombia’, de Israel Sánchez Rojas.

El festival contempla, asimismo, propuestas de teatro, recitales musicales como ‘Cantos del Agua para la Vida’ y recorridos de avistamiento de aves, evidenciando su vocación por unir distintas artes con la literatura. Charlas como la dedicada a la meditación en tiempos de crisis o al patrimonio cultural inmaterial dominicano, junto a actividades de ilustración y talleres de serigrafía, completan la oferta.

CaliLee invita a recorrer la ciudad a través de los libros, extendiendo durante varios días un puente cultural entre Colombia y República Dominicana. Para conocer con precisión los horarios y escenarios de cada actividad, los interesados pueden consultar la agenda oficial publicada por el festival.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se lleva a cabo el Festival CaliLee 2026 y cómo encontrar la programación?

El Festival CaliLee 2026 tiene lugar principalmente en el sector del Bulevar del Río y el Paseo Bolívar en Cali. Para facilitar la visita y la participación en las diferentes actividades, la organización ofrece un mapa oficial en el que los asistentes pueden ubicar los pabellones, auditorios, entradas y otros puntos de interés. Además, la programación completa, con horarios y detalles de cada evento, está disponible para consulta antes de planear la visita al festival.

¿Qué actividades destacan en los primeros días del Festival CaliLee 2026?

Durante los primeros tres días de CaliLee 2026, la agenda incluye talleres educativos, presentaciones de libros, actividades infantiles como narración de cuentos y títeres, funciones de cine, conciertos y espacios para el diálogo sobre el patrimonio cultural de República Dominicana, país invitado de honor. La programación está orientada tanto al público adulto como infantil, resaltando actividades literarias, teatrales, musicales y de arte gráfico.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.