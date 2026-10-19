Por: Noticiero 90 minutos

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En Cali, 669 mujeres han comenzado de manera oportuna su tratamiento contra el cáncer de mama, resultado de una estrategia implementada por la Secretaría de Salud Pública Distrital. Esta iniciativa se centra en identificar riesgos, remover las barreras de acceso y facilitar la atención médica, en un esfuerzo orientado a acercar los servicios de salud a quienes más lo necesitan. De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía de Cali, la estrategia combina el análisis de datos con jornadas de salud en los distintos territorios de la ciudad. Así, se detecta a tiempo a las mujeres que pueden requerir atención, evitando que demoras en el acceso a los servicios médicos retrasen un posible diagnóstico o la puesta en marcha del tratamiento.

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La relevancia de esta aproximación se acentúa el 19 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta efeméride tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de la detección temprana y del acceso oportuno a los servicios relacionados con esta enfermedad. Según Germán Escobar, secretario de Salud Pública Distrital, la clave del modelo caleño es su capacidad para anticiparse. Tal como expone Escobar, se busca no esperar a que las pacientes acudan por su cuenta al hospital, sino salir a los territorios, identificar riesgos y facilitar acceso al diagnóstico y el tratamiento.

El modelo de prevención y predicción utiliza información proveniente de diferentes fuentes para identificar posibles diagnósticos de cáncer y barreras que afectan la atención. De acuerdo con la Secretaría de Salud, se han estudiado más de 27.000 registros: 7.351 mujeres identificadas por equipos básicos de salud, 3.815 por la ESE Norte, 2.976 tamizadas en jornadas extramurales mediante Bexa y 13.366 detectadas por la Defensoría del Paciente a raíz de obstáculos para recibir atención. Esta integración de datos permite crear estrategias de seguimiento personalizadas y atender las necesidades de las pacientes de forma ágil y cercana.

Dentro de este proceso, la ciudad también avanza en la construcción de la Clínica de Mama en el centro de salud La Rivera, que ya alcanza un progreso del 48 %. Según la Secretaría de Salud Pública Distrital, se han destinado más de $13.700 millones para esta obra, financiada con recursos del empréstito Invertir para Crecer. El propósito es fortalecer la red pública de salud, incrementando la capacidad de diagnóstico temprano y manejo inicial del cáncer de mama.

En el contexto del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, las autoridades recalcan la importancia de consultar ante cualquier cambio en las mamas y buscar orientación médica según la edad y condición individual. El llamado es claro: que las barreras no impidan recibir atención oportuna y que cada vez más mujeres puedan acceder a los servicios de detección y tratamiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el modelo preventivo-predictivo contra el cáncer de mama en Cali?

El modelo preventivo-predictivo en Cali articula diferentes fuentes de información para identificar mujeres con riesgo de cáncer de mama y detectar posibles barreras de atención. Estos datos permiten orientar acciones de seguimiento y personalizar intervenciones para que las pacientes puedan acceder a los servicios médicos de manera oportuna.

¿Por qué es importante la detección temprana del cáncer de mama en mujeres?

La detección temprana del cáncer de mama permite iniciar tratamiento de forma oportuna y con mayores probabilidades de éxito. Según las autoridades de salud, la identificación precoz evita que las dificultades de acceso retrasen el diagnóstico, reduciendo riesgos y mejorando el pronóstico para las mujeres afectadas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.