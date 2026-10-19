Por: Noticiero 90 minutos

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El Festival Internacional de Cine de Cali, conocido por sus siglas FICCALI, mantiene activa la vida cultural de Cali durante octubre. La ciudad se transforma en un gran escenario donde la cinematografía nacional e internacional cobra protagonismo, acercando a los habitantes a distintos géneros y propuestas audiovisuales en espacios tradicionales y alternativos, según la programación difundida oficialmente por el evento y medios como 90minutos.co.

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Durante la semana, FICCALI ofrece una cartelera variada: desde largometrajes y cortometrajes hasta experiencias inmersivas y funciones en salas y lugares culturales emblemáticos. Luego del fin de semana inicial, el lunes 19 de octubre la actividad comienza en el Tecnocentro con la proyección de ‘Cortos infantiles FICCALI / Mi vecino Totoro’ a las 3:00 p. m. El martes 20 de octubre, la Cinemateca del Museo La Tertulia presenta la Competencia Corto Nacional – Prog. 1 a las 6:00 p. m. Paralelamente, el programa Cine sin límites tiene funciones en el Teatro La Unión Comuna 16 y la Biblioteca La Unión con ‘Arco + Corto Akababuru’ desde las 3:30 p. m., y YAWA organiza la Muestra local universitaria de cortometrajes inmersivos a las 7:00 p. m. Ese día termina con la película brasileña ‘Construí un cohete imaginando tu llegada’ a las 9:00 p. m. en La Tertulia.

El miércoles 21 de octubre, la agenda se intensifica. En la Cinemateca del Museo La Tertulia se proyectan la Competencia Corto Nacional – Prog. 2 y ‘Relicto’. Ese día, diferentes espacios como Comfandi, El Teatrino, Black Ground, CCMI, YAWA y Cine Quanon se suman con títulos como ‘La fabulosa máquina del tiempo’, ‘Guapi: ritmo y balsada’, ‘La libertad doble’, ‘Boca Vieja’, un cineconcierto de ‘Metrópolis’, y ‘Luis Tercero’.

El jueves 22 de octubre, tanto la Cinemateca de La Tertulia como Cine Colombia Unicentro acogen múltiples funciones. Destacan el conversatorio “Territorios y voces indígenas” de Concip y Telepacífico, los títulos ‘Escribir la vida’, ‘Runa Simi’, y ‘Princesa Burro’, además de varios largometrajes nacionales e internacionales. ‘Nuestro cuerpo es una estrella que se expande’ será exhibida en Espectra, mientras otros lugares proyectan propuestas como ‘Rodilla Negra + El Coloso’ y ‘Trópico interior: Todos los colores de la oscuridad’.

La semana culmina el viernes 23 de octubre con funciones como ‘En construcción’, ‘Vanguardias Afro e Indígena’, ciclos de videoclips musicales, y películas adicionales en espacios como Cine Colombia Unicentro y Comfandi. FICCALI, de acuerdo con la fuente citada, invita a consultar su agenda oficial para no perder ninguna de las experiencias que ofrece este festival.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación más destacada de FICCALI esta semana en Cali?

De acuerdo con la información oficial de FICCALI y la cobertura de 90minutos.co, la semana concentra funciones en la Cinemateca del Museo La Tertulia, Cine Colombia Unicentro, YAWA y escenarios culturales como Comfandi y El Teatrino. Películas como ‘Mi vecino Totoro’, ‘Relicto’, ‘Construí un cohete imaginando tu llegada’ y ciclos como ‘Vanguardias Afro e Indígena’ sobresalen en la agenda, acompañado de conversatorios y muestras de videoclips musicales.

¿Qué significa una “propuesta inmersiva” en el contexto del Festival Internacional de Cine de Cali?

Una “propuesta inmersiva”, según la programación de FICCALI, hace referencia a experiencias cinematográficas que van más allá de la proyección tradicional, permitiendo que los asistentes participen o se integren de manera sensorial al contenido. Un ejemplo es la Muestra local universitaria de cortometrajes inmersivos realizada en YAWA, donde los espectadores viven el cine en formatos innovadores.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.