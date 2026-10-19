La desaparición de María Alejandra Molina Solano, una joven de 27 años que viajó de Bogotá a Cali por una oportunidad laboral, mantiene en alerta a su familia. Desde el domingo 11 de octubre, sus seres queridos no tienen noticias de ella, luego de varios días en los que había mantenido contacto con su hermana Natalia. Ahora buscan establecer dónde se alojaba y con quién estaba trabajando.

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Según contó Natalia a El Tiempo, María Alejandra viajó a la capital del Valle del Cauca para desempeñarse como modelo de protocolo en eventos de mercadeo. La joven le avisó el jueves 8 de octubre, cerca de las 11:00 de la mañana, que había llegado a la ciudad y le envió una fotografía de un letrero que indicaba su ingreso a Cali.

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En ese momento, la joven le explicó a su hermana que se movilizaba en un taxi y que debía esperar hasta las 3:00 de la tarde para ingresar al hotel donde se hospedaría. Sin embargo, Natalia aseguró que desconoce el nombre del establecimiento y que María Alejandra no le había entregado información detallada sobre las personas o empresas con las que iba a trabajar.

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La familia tampoco sabía con anticipación que la joven viajaría a Cali. De acuerdo con el relato de su hermana, se enteró del desplazamiento cuando recibió la fotografía de su llegada. “Ella siempre ha sido una persona muy reservada”, comentó Natalia al medio, al explicar que su familiar vivía en Bogotá con su madre, mientras ella residía en otra vivienda.

El último contacto ocurrió el domingo 11 de octubre, aproximadamente a las 6:00 de la tarde, cuando María Alejandra le escribió a su hermana por WhatsApp. Natalia respondió el mensaje, pero no volvió a recibir contestación. Para el lunes siguiente, según su relato, los mensajes enviados al celular de la joven dejaron de llegar, lo que aumentó la preocupación de sus familiares.

Desde entonces, su madre, su hermana y otros seres queridos intentan reconstruir sus últimos movimientos y establecer quiénes podrían tener información sobre su paradero. “No hemos vuelto a tener mensajes de ella”, dijo Natalia a El Tiempo, al expresar su temor ante la falta de noticias. La familia también desconoce si María Alejandra continúa en Colombia.

Para ayudar a identificarla, sus familiares compartieron sus características físicas. María Alejandra mide aproximadamente 1,70 metros, tiene piel trigueña, contextura promedio, ojos negros y cabello negro, liso y largo hasta la cintura. Además, tiene un tatuaje de un lobo en el omoplato derecho, en la espalda, y perforaciones en ambas orejas.

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Las personas que la hayan visto o tengan información que permita establecer dónde está pueden comunicarse con su familia a través de la línea telefónica 312 390 5927. Mientras esperan noticias, sus seres queridos buscan reconstruir el recorrido que hizo desde su llegada a Cali y conocer el nombre del hotel y los contactos laborales que tuvo durante su estadía.

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