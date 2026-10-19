Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El simulacro nacional de respuesta a emergencias 2026 ha sido programado para el miércoles 21 de octubre a las 10:00 a. m., según información difundida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este ejercicio se llevará a cabo en toda Colombia y tiene como principal objetivo evaluar la capacidad de reacción tanto de instituciones como de comunidades frente a diferentes tipos de amenazas. De acuerdo con lo expuesto en 90minutos.co, aunque el foco tradicional se mantiene sobre los sismos, la realidad climática y geográfica del país ha llevado a que ciudades como Cali y Bogotá desarrollen planes específicos para hacer frente no solo a terremotos, sino también a inundaciones, deslizamientos en laderas, vendavales e incendios forestales.

Sigue a PULZO en Discover

En ciudades como Cali, por ejemplo, el simulacro resulta esencial debido a los riesgos particulares asociados con la zona, como los deslizamientos en sectores de ladera y las crecientes del río Cauca. La jornada permite poner a prueba los planes de contingencia comunitarios y empresariales bajo estas condiciones, verificando que las estrategias adoptadas sean pertinentes para la realidad de cada territorio, tal como subraya el artículo de 90minutos.co.

El ejercicio, liderado localmente por las autoridades de gestión del riesgo, va más allá de medir la rapidez de evacuación. Su objetivo central es comprobar la coordinación institucional, priorizar el uso de recursos disponibles y evaluar la respuesta, tanto de hogares como de empresas, ante situaciones complejas y de múltiples amenazas. La convocatoria es amplia: incluye hogares, empresas privadas, entidades públicas, colegios, universidades y organizaciones comunitarias, quienes deben adaptar las acciones según las condiciones de cada espacio. Por ejemplo, una institución educativa del oriente de Cali enfrentará desafíos y rutas diferentes que una compañía ubicada en Yumbo o una familia residente en las comunas 1, 18 o 20.

Participar activamente es fundamental, ya que da la oportunidad de revisar, actualizar y mejorar los planes de emergencia antes de que ocurra una catástrofe real. Según la información, se recomienda verificar la accesibilidad de rutas de evacuación, la preparación de los brigadistas y la seguridad de los puntos de encuentro. En el ámbito familiar, el simulacro es la ocasión para asignar responsabilidades, revisar el kit de emergencia y definir medios de comunicación alternativos ante posibles fallas de telefonía. En definitiva, la prevención y la organización colectiva son herramientas clave para proteger la vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante que la comunidad participe en el simulacro nacional de emergencias 2026?

La participación comunitaria permite identificar debilidades en los planes de emergencia y concientiza a la población sobre las acciones que se deben tomar en caso de desastre. Este proceso ayuda a verificar rutas de evacuación, asignar correctamente roles y fortalecer la coordinación entre instituciones y ciudadanía, aumentando las probabilidades de salvar vidas.

¿Qué amenazas específicas se evalúan en el simulacro nacional de emergencias en ciudades como Cali?

Según 90minutos.co, en Cali el simulacro está enfocado en riesgos como deslizamientos en zonas de ladera, inundaciones asociadas al río Cauca, además de otras amenazas como vendavales e incendios forestales. Cada entorno requiere adaptar los planes de contingencia a sus propias condiciones geográficas y sociales.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.