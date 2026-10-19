Por: Noticiero 90 minutos

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La aparición masiva de cucarrones en las viviendas de Cali ha generado inquietud entre los habitantes de la ciudad, quienes han compartido imágenes y videos de estos insectos al interior de sus hogares. Aunque para muchos esta situación pueda resultar desconcertante, la explicación se encuentra ligada principalmente a las condiciones climáticas y al ciclo de reproducción de las especies. De acuerdo con Juan Pablo Cardozo de la Hoz, biólogo perteneciente al grupo de Biodiversidad de la Dirección Técnica Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), las lluvias recientes desempeñan un papel clave en la proliferación de cucarrones, pues favorecen el aumento de humedad en el suelo.

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El experto indicó que, durante la temporada de lluvias, la humedad genera el ambiente oportuno para que las hembras depositen sus huevos bajo tierra, permitiendo así continuar con su ciclo reproductivo. El incremento de cucarrones que se ha observado en diferentes sectores de Cali en las últimas semanas coincide exactamente con esta etapa del año, lo que explica la mayor presencia de estos insectos en zonas residenciales. Según Cardozo, el fenómeno es natural y predecible siempre que existan condiciones ambientales adecuadas, como las que actualmente enfrenta la ciudad.

Ante inquietudes relacionadas con la contaminación y su posible vínculo con la aparición de cucarrones, Cardozo enfatizó que la contaminación ambiental no es la causa directa de la presencia masiva registrada últimamente. En sus palabras, si bien la contaminación podría tener incidencia en el ciclo vital de algunos ejemplares y ocasionar que algunos eclosionen en otros momentos del año, no explica la presencia actual ni su aumento en los hogares.

En cuanto a la convivencia con estos insectos, la recomendación principal entregada por la CVC es mantener la calma y evitar lastimarlos. Cardozo enfatizó que los cucarrones son totalmente inofensivos para el ser humano, ya que no tienen mecanismos de defensa agresivos, no muerden ni son venenosos. La sugerencia es ayudarlos a salir de la casa utilizando elementos como papel, vasos, las propias manos o incluso barriendo suavemente, a fin de permitirles continuar con su ciclo natural fuera de la residencia. La presencia de mascotas, como perros y gatos, sí representa un peligro para estos insectos, pues pueden resultar afectados.

De esta manera, la presencia de cucarrones en Cali responde principalmente a factores climáticos y reproductivos naturales, según lo explicado por la CVC. La invitación es a no alarmarse y a manejar la situación con comprensión y cuidado hacia estos visitantes ocasionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los cucarrones entran a las casas durante la temporada de lluvias en Cali?

La razón principal por la que estos insectos aparecen dentro de las casas durante la temporada de lluvias es que el aumento de la humedad crea un ambiente propicio para su reproducción y movilidad. De acuerdo con información brindada por la CVC, las hembras aprovechan la humedad en el suelo para depositar sus huevos, y esto motiva a los cucarrones adultos a desplazarse, lo que puede llevarlos a ingresar ocasionalmente a espacios residenciales en busca de condiciones adecuadas para su ciclo vital.

¿Son peligrosos los cucarrones para las personas o mascotas?

Según explicó la CVC, los cucarrones no representan peligro alguno para los seres humanos, ya que son inofensivos, no poseen veneno, ni muerden ni tienen sistemas de defensa que puedan afectar a las personas. Sin embargo, la presencia de mascotas como perros y gatos sí puede resultar peligrosa para los cucarrones en caso de que las mascotas los atrapen.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.