Por: Noticiero 90 minutos

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Los conductores que planean movilizarse por Cali este miércoles deben prestar especial atención al último número de la placa de su vehículo, pues la medida de pico y placa sigue vigente en la ciudad durante el segundo semestre de 2026. De acuerdo con información publicada por la Secretaría de Movilidad de Cali y recopilada en Noticiero 90 Minutos, durante esta jornada la restricción aplica para los vehículos particulares cuyas placas terminan en 3 y 4. El horario de aplicación es continuo, desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, exigencia que exige a los conductores organizar sus desplazamientos para evitar contratiempos y sanciones.

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La rotación de las placas restringidas obedece al esquema semanal definido por la autoridad de tránsito. Según la Secretaría de Movilidad de Cali, la distribución es la siguiente: los lunes corresponde a placas terminadas en 9 y 0, los martes a 1 y 2, los miércoles a 3 y 4, los jueves a 5 y 6, y finalmente los viernes a 7 y 8. Es importante precisar que esta normativa rige únicamente de lunes a viernes, ya que durante los sábados, domingos y días festivos la restricción no aplica para los vehículos particulares.

Además, la actual rotación tuvo su inicio en julio, tal como comunicó la Secretaría de Movilidad de Cali. Entre el 1 y el 3 de dicho mes se llevó a cabo una etapa pedagógica, y a partir del 6 de julio comenzaron a imponerse comparendos a quienes incumplan la medida. Por eso, revisar la rotación antes de salir de casa no solo es una recomendación práctica, sino también una forma de prevenir sanciones económicas y la posible inmovilización del vehículo.

La normativa contempla algunas excepciones, por lo que los conductores deben verificar si su situación corresponde a alguna de ellas antes de circular en los horarios restringidos. Cumplir con las restricciones establecidas, según Noticiero 90 Minutos y la Secretaría de Movilidad de Cali, es fundamental tanto para evitar multas como para contribuir al ordenamiento vial de la ciudad durante el segundo semestre de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué placas tienen restricción de pico y placa en Cali este miércoles?

Este miércoles en Cali, la medida de pico y placa aplica para los vehículos particulares cuyas placas terminan en los números 3 y 4, según la rotación determinada por la Secretaría de Movilidad de Cali y recogida por Noticiero 90 Minutos. La restricción opera desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche.

¿Cuáles son las sanciones por incumplir el pico y placa en Cali?

De acuerdo con la información de la Secretaría de Movilidad de Cali, circular durante el horario restringido puede acarrear la imposición de un comparendo y la posible inmovilización del vehículo. Por esta razón, resulta relevante consultar cada día la rotación vigente y cumplir con la medida.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.