Por: Noticiero 90 minutos

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El regreso del mercado campesino al centro comercial Unicentro Cali marca una nueva oportunidad para que los habitantes de la ciudad puedan acceder a productos frescos, directamente traídos desde la zona rural del municipio. Este evento, programado para el sábado 24 de octubre, abrirá sus puertas desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, permitiendo que los asistentes descubran una variada oferta de sabores y alimentos cultivados por manos campesinas. De acuerdo con información de 90 Minutos, este tipo de jornadas persigue acercar a los ciudadanos al trabajo fundamental de los productores rurales, quienes diariamente contribuyen con la alimentación local.

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Esta iniciativa tiene como eje central el fortalecimiento de la economía de las familias campesinas que dependen de la comercialización de sus cosechas y productos. Además, el mercado campesino busca no solo fortalecer la relación comercial, sino también—según el propio medio— sensibilizar a los caleños sobre la importancia de respaldar la producción rural y conocer cómo incide en el desarrollo alimentario de la región. La dinámica permite una interacción directa entre quienes producen los alimentos y quienes los consumen, eliminando intermediarios para que el reconocimiento y el apoyo lleguen de manera más eficiente a los agricultores.

Durante la jornada en Unicentro Cali, los visitantes encontrarán una variedad de productos cultivados en la zona rural de la ciudad, los cuales son el resultado del esfuerzo de las familias campesinas. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, citada por 90 Minutos, para los productores estos espacios han representado una auténtica vitrina que no solo les permite dar a conocer su trabajo, sino también ampliar su base de compradores, impulsando el crecimiento de sus ingresos familiares.

Así, la celebración del mercado campesino en Cali se consolida como una alternativa responsable y solidaria para quienes desean llevar alimentos frescos a sus hogares mientras fortalecen la economía local y reconocen la labor de quienes cultivan la tierra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo beneficia el mercado campesino a los productores rurales de Cali?

El mercado campesino permite a los productores rurales de Cali contar con una vitrina para ofrecer sus productos directamente al consumidor final. Esto se traduce en mayores oportunidades de venta, una mejor visibilidad de su trabajo y posibilidades de encontrar nuevos compradores, lo que contribuye al fortalecimiento de sus ingresos y al apoyo a la economía familiar campesina, de acuerdo con 90 Minutos y la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali.

¿Qué productos se pueden encontrar en el mercado campesino de Unicentro Cali?

Según 90 Minutos, en el mercado campesino que se realiza en Unicentro Cali, los visitantes pueden adquirir una amplia variedad de alimentos frescos provenientes de la zona rural del municipio. Estos productos reflejan la diversidad y el esfuerzo de las familias campesinas dedicadas a la agricultura local.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.