La salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior se produjo en medio de diferencias políticas, cuestionamientos por decisiones administrativas y dificultades para sacar adelante asuntos clave en el Congreso.

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(Vea también: Cuántos funcionarios de De la Espriella ya han salido del Gobierno; van dos ministros con Lara)

El presidente Abelardo De la Espriella anunció su retiro el 21 de octubre y designó como reemplazo a Alejandro Ordóñez Maldonado, quien se desempeñaba como embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Aunque el mandatario no detalló públicamente las razones de su decisión, un informe publicado por la revista Semana identificó cinco asuntos que habrían debilitado la posición del funcionario dentro del Ejecutivo.

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Entre ellos figuran resultados electorales adversos para el Gobierno en el Legislativo, controversias por nombramientos y el revés que sufrió el trámite del presupuesto nacional.

La salida también deja interrogantes sobre la relación que Lara mantenía con otros sectores de la administración. Según Semana, dentro del Gobierno había empezado a tomar fuerza la percepción de que el ministro no compartía algunas de las principales posiciones políticas de la Casa de Nariño.

Razones que habrían influido en la salida de Rodrigo Lara

Uno de los factores que habría complicado la gestión de Lara fue la dificultad para alinear las decisiones del Congreso con las preferencias del Gobierno. La elección de Honorio Enríquez, del Centro Democrático, como presidente del Senado, por encima de Alfredo Deluque, quien contaba con el respaldo de la Casa de Nariño, fue uno de los resultados que generó inconformidad en el Ejecutivo, según el recuento de Semana.

A esto se sumó la elección del contralor general de la República. La falta de una candidatura unificada entre los sectores políticos cercanos al Gobierno permitió que las bancadas tomaran caminos distintos. Aunque la autonomía del Congreso fue defendida durante el proceso, el resultado habría alimentado las diferencias sobre la estrategia que debía seguir el Ministerio del Interior para construir acuerdos legislativos.

Otro asunto que provocó controversia fue la contratación de Altus Baquero, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, como asesor jurídico del despacho ministerial. La vinculación alcanzó a tramitarse, pero recibió reparos desde la Casa de Nariño y, finalmente, se ordenó reversarla. El episodio puso bajo discusión los criterios empleados para escoger personal en una cartera encargada de coordinar buena parte de la interlocución política del Gobierno.

La designación de Germán Andrés Miranda al frente de la Dirección Nacional de Bomberos también terminó en una situación difícil para el ministro. El 3 de octubre, De la Espriella ordenó retirar al funcionario después de señalar que había conocido información sobre posibles actuaciones irregulares. Lara confirmó que existían elementos que debían ponerse en conocimiento de las autoridades, aunque los señalamientos debían ser esclarecidos por las instancias competentes.

El presupuesto, el revés que aceleró la decisión

El problema más inmediato para Lara habría sido el trámite del Presupuesto General de la Nación. El proyecto aprobado por el Congreso terminó afectado por un vicio de procedimiento, lo que obligó al Gobierno a recurrir a la expedición del presupuesto por decreto.

Según la información publicada por Semana, la decisión de retirar al ministro se tomó menos de 24 horas después de ese revés legislativo. La cercanía entre ambos hechos apunta a que el manejo del trámite presupuestal habría sido determinante para acelerar su salida, aunque el presidente no presentó una explicación pública que confirmara esa relación.

La situación se produjo, además, cuando el Ejecutivo necesitaba consolidar apoyos en el Senado y la Cámara de Representantes para avanzar en su agenda. La capacidad del Ministerio del Interior para construir consensos resultaba especialmente importante en ese escenario.

Alejandro Ordóñez asumirá el Ministerio del Interior

Tras anunciar el retiro de Lara, De la Espriella confirmó a Alejandro Ordóñez como nuevo jefe de la cartera política. El exprocurador deberá asumir la interlocución con el Congreso y afrontar los desafíos legislativos pendientes de la administración.

Mientras se formaliza su posesión, el ministro de Justicia, Iván Cancino, quedó encargado temporalmente de las funciones de Interior.

La salida de Lara se explica, por ahora, a partir de los factores identificados en el informe de Semana y del contexto político en el que se produjo el relevo. Sin una explicación detallada del presidente, no es posible afirmar que uno solo de esos asuntos haya sido la causa definitiva; el conjunto de desacuerdos y controversias, sin embargo, permite entender el escenario en el que se tomó la decisión.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.