La economía colombiana perdió fuerza durante 2026 y pasó de crecer 4,28 % en mayo a registrar una contracción de 0,04 % en agosto, según el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del Dane.

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En junio el crecimiento fue de 3,43 % y en julio de 1,06 %, mostrando una desaceleración progresiva. Además, el ISE cayó 3,11 % frente a julio en la serie ajustada.

Expertos atribuyen parte del resultado de agosto al terremoto del 10 de agosto, que afectó la actividad productiva en 16 departamentos y más de 400 municipios, y al inicio del ajuste del gasto público por el cambio de gobierno. El desempleo también subió a 9,4 %, frente al 8,6 % de un año atrás, con unos 126.000 ocupados menos.

Para evitar que la desaceleración se convierta en una tendencia, los analistas plantean fortalecer la inversión privada, mantener un ajuste fiscal creíble y reducir la incertidumbre.

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También recomiendan destrabar proyectos de infraestructura, vivienda, energía y agua, además de facilitar nuevas inversiones.

La inversión representa actualmente cerca del 16 % del PIB, uno de sus niveles más bajos en dos décadas.

Sectores como minería y construcción reclaman reglas claras, menos trámites y condiciones que permitan materializar proyectos y recuperar el empleo.

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