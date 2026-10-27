El precio del gas natural vehicular (GNV) aumentó casi 20 % en algunas estaciones de servicio de Colombia, al pasar de $4.200 a $5.000 por metro cúbico, su nivel más alto desde, al menos, 2022.

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El incremento está relacionado con la renovación de contratos de suministro y el fuerte aumento de la referencia internacional del gas.

Según expertos, el precio local del gas pasó de unos US$6 a más de US$13 por millón de BTU en los últimos cinco años.

Además, la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz elevaron la cotización internacional hasta cerca de US$30 por millón de BTU, encareciendo las importaciones.

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Hasta septiembre, Colombia había comprado externamente 420 millones de pies cúbicos diarios, equivalentes a casi 40 % de la demanda nacional. El impacto del aumento varía según los contratos de cada comercializador, aunque las regiones del centro del país serían de las más afectadas.

Los expertos advierten que los precios podrían seguir subiendo por la prolongación del conflicto y la menor producción nacional.

La producción de gas cayó cerca de 30 %, mientras la de Ecopetrol disminuyó alrededor de 37 %. Además, existe el riesgo de un déficit de 124 millones de pies cúbicos diarios en marzo de 2027 si nuevas plantas de importación no entran a tiempo.

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