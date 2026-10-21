El precio del Gas Natural Vehicular (GNV) aumentó de forma repentina en Bogotá y otras ciudades, afectando especialmente a taxistas, transportadores y conductores que dependen de este combustible.

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En estaciones de Vanti, el metro cúbico pasó de $4.200 a $5.000, un incremento del 19 % en un solo día. Por su parte, las estaciones Gazel, de Organización Terpel, fijaron el precio en $4.749 por metro cúbico.

El aumento está relacionado con una menor disponibilidad de gas natural importado a través de la regasificadora de Cartagena, que actualmente concentra todas las importaciones del país.

Restricciones registradas en esta infraestructura redujeron la oferta y presionaron al alza los precios para los consumidores. El Consejo Nacional de Operación incluso pidió al Gobierno una auditoría a Spec por el aumento de las indisponibilidades forzadas en la terminal.

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El mercado del GNV opera bajo libertad de precios, por lo que las distribuidoras pueden establecer sus tarifas.

Sin embargo, el incremento ocurre en medio de una crisis de abastecimiento de gas en Colombia.

Las importaciones ya representan 41 % del consumo nacional, mientras la producción interna cayó cerca de 30 % en tres años y la de Ecopetrol disminuyó 37 %. Si mejora la oferta, los precios podrían bajar en los próximos días.

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