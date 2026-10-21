Entre 2022 y 2025, Colombia aumentó de forma importante el movimiento de carga por carretera, pero con una característica particular: se hicieron muchos más viajes, aunque cada uno transportó menos mercancía.

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Según un estudio del Observatorio Logístico de Santander de la UPB, los viajes registrados pasaron de 10,28 millones a 13,24 millones, un crecimiento de 28,8 %, mientras el peso movilizado aumentó 11,6 %, hasta 151,52 millones de toneladas.

El análisis, basado en más de 8,1 millones de registros del RNDC, también muestra que la distancia promedio por viaje disminuyó de 328,3 kilómetros en 2022 a 277,2 kilómetros en 2025.

Al mismo tiempo, la tarifa promedio por tonelada aumentó de $124.668 a $158.275, aunque las cifras no están ajustadas por inflación.

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El informe advierte además un fuerte desbalance en los flujos de carga entre departamentos.

En 2025, el 34,7 % del tonelaje interdepartamental correspondió a cargas sin un volumen equivalente en sentido contrario. El corredor Valle del Cauca-Bogotá registró la mayor brecha.

Valle del Cauca fue el principal departamento despachante, seguido por Cundinamarca y Antioquia, que juntos concentraron 46,1 % del peso transportado.

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