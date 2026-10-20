Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La administración municipal de La Jagua de Ibirico tomó la decisión de comprometer parte de sus ingresos futuros a través de la firma de dos contratos de préstamo con entidades bancarias, por un valor total de $44.000 millones. De acuerdo con información revelada por el medio EL PILÓN, la semana pasada se formalizaron estos acuerdos financieros, los cuales están sustentados sobre fuentes de ingresos como las regalías de asignación directa y el recaudo de la sobretasa a la gasolina. Estos movimientos quedaron registrados en el portal Colombia Compra.

Sigue a PULZO en Discover

El primer y más significativo contrato se suscribió con el Banco de Bogotá el 9 de octubre de 2026, por $35.000 millones. Bajo la modalidad de cartera ordinaria, el alcalde Leo Hernández comprometió las regalías que llegan al municipio por el Sistema General de Regalías (SGR) en la línea de Asignación Directa. El pago de este crédito está previsto en un plazo de seis años, a través de 24 cuotas trimestrales sin periodo de gracia y una tasa de interés variable fijada en IBR (Indicador Bancario de Referencia) + 2.1%. Esta operación implica que el futuro mandatario municipal encontrará limitaciones en las inversiones futuras con las regalías directas, ya que estos ingresos han sido pignorados hasta por un 130% del monto del préstamo. El destino específico de estos recursos será la edificación, mejoramiento y dotación de la nueva sede del Hospital Jorge Isaac Rincón Torres. El contrato estipula, además, una sanción financiera del 3.0% si se realiza el pago anticipado antes de cumplirse la mitad del tiempo establecido.

Por otra parte, el segundo préstamo se concretó el 22 de septiembre de 2026 con el Banco BBVA, por $9.000 millones. Este crédito combina recursos propios y una línea de redescuento a través de Finagro, con un plazo de pago de 10 años y un periodo de gracia de dos años para el pago a capital. Los recursos estarán garantizados con el recaudo de la totalidad de la sobretasa a la gasolina y se dividirán en tres proyectos de infraestructura: mejoramiento de colegios urbanos y rurales, así como la intervención en la planta de beneficio animal.

La legalidad de estos movimientos se encuentra bajo observación judicial, pues Edier Vera Ramírez, exsecretario de Hacienda y opositor, interpuso una demanda de nulidad señalando posibles irregularidades en el proceso de aprobación del Concejo Municipal. Según el expediente, la aprobación se habría dado sin estudios fiscales y técnicos que sustentaran la capacidad de endeudamiento del municipio, lo que llevó al Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar a solicitar la documentación pertinente. Si se llegara a suspender el acuerdo, el contrato con el Banco de Bogotá establece que el desembolso de los recursos quedará automáticamente detenido o aplazado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el municipio de La Jagua de Ibirico pignoró sus regalías y la sobretasa a la gasolina?

El municipio decidió pignorar, es decir, garantizar el pago de sus préstamos utilizando ingresos futuros de las regalías directas y la sobretasa a la gasolina, para poder asegurar un respaldo sólido ante las entidades bancarias y financiar proyectos de infraestructura como la nueva sede del hospital y el mejoramiento de instituciones educativas y plantas de beneficio animal, según lo informado por EL PILÓN.

¿Cuáles son las condiciones de los préstamos adquiridos por La Jagua de Ibirico en 2026?

El préstamo con el Banco de Bogotá es por $35.000 millones, a seis años, con pago trimestral, tasa de interés IBR + 2.1% y pignoración del 130% de regalías; el del BBVA es por $9.000 millones, a diez años, con periodo de gracia de dos años, garantizado con recursos de la sobretasa a la gasolina y dirigido a tres proyectos específicos de infraestructura municipal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.