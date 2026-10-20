El Presupuesto General de la Nación para 2027 quedó en medio de una controversia jurídica después de que el Congreso lo aprobara en la madrugada de este 20 de octubre. El proyecto quedó comprometido por un vicio de trámite relacionado con diferencias entre los textos votados por Senado y Cámara.

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Fuentes confirmaron que las dos plenarias habrían aprobado versiones distintas del proyecto. En ese escenario, el procedimiento exigía una comisión de conciliación que revisara las diferencias y estableciera un texto único antes de que venciera el plazo constitucional para aprobar el presupuesto.

El punto que habría provocado el problema está en el artículo 65, relacionado con la estabilización del precio de los combustibles. La diferencia surgió a partir de una proposición presentada por el senador Juan Caicedo, que fue retirada durante el trámite en el Senado, mientras que en la Cámara sí quedó incluida al momento de la votación.

Esa diferencia entre los textos implicaba que el Congreso debía acudir a una comisión de conciliación para resolver el desacuerdo antes de la medianoche de este martes 20 de octubre, fecha límite para aprobar el Presupuesto General de la Nación.

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Sin embargo, ese paso no se cumplió. Por ello, el proyecto que había sido aprobado por las plenarias quedó bajo cuestionamiento y no completó correctamente el trámite legislativo exigido.

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