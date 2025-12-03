El mercado del gas natural en Colombia atraviesa una situación crítica debido al vencimiento de la mayoría de los contratos de suministro a precios bajos y al aumento de la dependencia del gas importado.

Desde el 1 de diciembre, nuevos contratos con valores mucho más altos entraron en vigencia, lo que ha elevado de manera significativa los costos de producción y comercialización del gas para todos los sectores, detalla Blu Radio.

Durante casi una década, Colombia operó con contratos entre 4 y 5 dólares por millón de BTU, pero ahora los precios nacionales se ubican entre 10 y 12 dólares, y los del gas importado alrededor de 14 dólares.

Esto presiona al alza las tarifas, especialmente para el gas vehicular, donde se prevé un aumento cercano al 30% para los consumidores finales, añade ese medio.

En los hogares, el incremento sería de aproximadamente un 7% en la factura desde enero, mientras que industrias y térmicas ya enfrentan aumentos superiores al 28%, afectando su competitividad.

El Gobierno estudia intervenir el mercado mediante regulación, supervisión y posibles obligaciones a Ecopetrol para liberar oferta y proteger a los usuarios, destaca esa emisora.

Aun así, se advierte que dentro de un año podría haber un nuevo ajuste cuando venza el resto de los contratos antiguos, manteniendo un panorama incierto y costoso para el país.

