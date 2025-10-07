En la tarde de este martes 7 de octubre, una fuga de gas puso en alerta a varios conjuntos residenciales en la localidad de Suba, en Bogotá, lo que obligó a su evacuación preventiva para evitar una posible emergencia.

Sigue a PULZO en Discover

Pulzo estuvo en el lugar de los hechos, específicamente en la calle 153 con carrera 73, donde vecinos que salieron de sus viviendas reportaron que el fuerte olor a gas aún se percibe en la zona.

(Vea también: Gobierno Petro convocó a marchas pro-Palestina este martes: horarios y puntos de encuentro)

Lee También

Los conjuntos residenciales que, por ahora, han sido evacuados son Álamo —donde se registró la fuga— y Buenavista Living, que también se vería afectado. Cabe destacar que ambas edificaciones pertenecen a Constructora Bolívar.

(Vea también: Revelan nombre de nueva estación de Transmilenio que estará en la 68; será de un colegio)

Por ahora no hay algún pronunciamiento oficial por el cuerpo de Bomberos de Bogotá sobre esta situación y se está a la espera de cómo transcurre la emergencia, mientras que se indaga qué provoco la fuga.

* Pulzo.com se escribe con Z