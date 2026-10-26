En medio de las decisiones económicas del Gobierno de Abelardo de la Espriella, el Ministerio de Hacienda estructuró los parámetros financieros preliminares para lanzar al mercado internacional una nueva colocación de bonos soberanos emitidos en dólares con vencimiento fijado para el año 2056.

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Las especificaciones técnicas de estos títulos públicos constan detalladamente en el suplemento del folleto informativo oficial, donde el despacho económico perfiló las pautas regulatorias para esta operación de financiamiento externo multilateral, según expuso el diario Portafolio.

El folleto institucional determina formalmente las características operativas de los instrumentos crediticios, los esquemas de desembolso de cupones, las cláusulas de redención anticipada y las mayorías decisorias requeridas para cambiar sus acuerdos contractuales.

En cuanto al compromiso crediticio, los papeles representarán obligaciones directas a cargo de la República de Colombia, contando con el respaldo pleno de su fe y crédito para tranquilidad de los inversores globales.

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Pese a divulgar los aspectos normativos iniciales, las autoridades de la cartera económica omitieron todavía publicar la cuantía global de la colocación y el cupón de rentabilidad definitivo aplicable a la transacción crediticia.

Ambos indicadores financieros resultan completamente indispensables dentro del mercado bursátil para calcular el verdadero costo del endeudamiento fiscal y anticipar el volumen real de capital fresco que captará el país suramericano.

El cronograma estipulado por el Ministerio de Hacienda ratifica que estos instrumentos vencerán exactamente en 2056, permitiendo colocaciones fraccionadas en denominaciones mínimas de US$ 200.000 y sumas adicionales mediante múltiplos enteros de US$ 1.000.

La estructura contractual prevé cancelaciones periódicas de cupones de interés, si bien el borrador gubernamental accesible aún exhibe pendientes los intervalos cronológicos precisos y el calendario definitivo para efectuar los giros monetarios.

Dentro del perfil legal de la deuda externa nacional, estos papeles calificarán con estatus de compromisos directos, generales, incondicionales, no garantizados y enteramente no subordinados frente a otras obligaciones del tesoro público.

De igual manera, gozarán de un respaldo absoluto sustentado en la fe y crédito de la nación, ratificando el compromiso inquebrantable asumido por el Estado frente a los inversionistas tenedores de los bonos.

La estructuración garantiza además que los títulos mantendrán idéntica jerarquía y tratamiento paritario frente a cualquier otro compromiso externo de crédito no garantizado ni subordinado contratado con anterioridad por el país.

No obstante, esta equivalencia legal de prelación no obliga a la nación a ejecutar desembolsos proporcionales inmediatos respecto a otras deudas foráneas cada vez que atienda el servicio regular de estos títulos.

Entre las facultades contractuales reservadas por el emisor sobresale la potestad discrecional para amortizar los bonos de forma adelantada a la fecha de vencimiento sin penalidades legales gravosas.

La nación podrá aplicar este rescate previo de manera global o parcial en cualquier instante, notificando dicha determinación con una antelación formal situada dentro de un margen de 10 a 60 días.

Asimismo, la regulación contractual aclara taxativamente que los valores emitidos carecerán de un fondo de amortización específico para responder por su extinción progresiva antes del plazo convenido institucionalmente.

Por otra parte, el documento contempla salvaguardas operativas muy exigentes al momento de alterar cláusulas esenciales o modificar condiciones reservadas que impacten a una serie individual de la emisión.

Cualquier ajuste estructural sobre una única serie demandará la aprobación formal y expresa de acreedores que concentren más del 75% del capital principal total pendiente de pago en dicho segmento.

Cuando las alteraciones pretendidas involucren varias emisiones conjuntas, los inversionistas deberán respaldar la votación superando más del 75 % del valor consolidado o alcanzando el 66,67 % agregado junto al 50 % por serie.

La estrategia contempla radicar solicitudes de listado en la Bolsa de Luxemburgo para transar en el mercado Euro MTF, complementando el ingreso al Mercado Internacional de Valores (ISM) de Londres.

El expediente aclara que el mecanismo ISM no constituye un mercado regulado conforme a la Directiva 2014/65/UE, conocida como MiFID II, advirtiendo que la solicitud tampoco garantiza el inicio automático del comercio bursátil.

Los agentes del mercado aguardan la publicación de los datos faltantes sobre tasas, plazos y montos definitivos para medir el impacto fiscal que asumirá la economía colombiana con esta ambiciosa operación.

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