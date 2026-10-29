Por: Noticiero 90 minutos

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La tasa de cambio nominal es uno de los principales indicadores que permite entender cómo se comporta el valor del peso colombiano frente a una moneda extranjera, y se suele calcular a partir del dólar estadounidense. Según información de 90 Minutos, el dólar es la referencia porque es la moneda que más frecuentemente se usa en las transacciones comerciales, de inversión y de financiamiento internacional por parte de Colombia. Así, esta tasa muestra de forma clara cuántos pesos se requieren para comprar un solo dólar estadounidense.

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La importancia de la tasa de cambio nominal es notable por el impacto que tiene sobre la economía nacional. De acuerdo con los detalles proporcionados, cualquier variación en esta tasa transforma de inmediato el entorno económico colombiano. Existen dos efectos principales: la depreciación y la apreciación. Cuando la tasa de cambio sube, indica que el peso colombiano se está depreciando; esto significa que se necesitan más pesos para adquirir un dólar, lo cual termina por encarecer todos los productos importados. Por otro lado, una baja en la tasa implica una apreciación del peso. En ese caso, son menos los pesos que se requieren para comprar la divisa, y esto abarata la adquisición de bienes del exterior, pero también puede afectar negativamente a los exportadores del país, restando competitividad frente a los mercados internacionales.

Para medir de manera oficial estas fluctuaciones y tener un valor de referencia claro, el sistema financiero colombiano utiliza lo que se denomina Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). La TRM, según explica el mismo artículo de 90 Minutos, corresponde al promedio aritmético simple de las tasas ponderadas de todas las operaciones de compra y venta de dólares con peso colombiano realizadas en un día. Participan entidades financieras supervisadas como bancos comerciales, corporaciones financieras, sociedades comisionistas de bolsa y otras entidades clave como la Financiera de Desarrollo Nacional y Bancoldex. Es fundamental que para que una operación cuente en el cálculo de la TRM, ambas monedas deben ser intercambiadas el mismo día de la negociación.

De acuerdo con el reporte más reciente incluido en el artículo, la tasa representativa del mercado actualmente sitúa a un dólar en 3.162,35 pesos colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la tasa de cambio nominal en Colombia y cómo se calcula?

La tasa de cambio nominal en Colombia indica la cantidad específica de pesos colombianos necesarios para adquirir un dólar estadounidense. Según 90 Minutos, su cálculo se realiza de manera diaria y suele tomarse como base el dólar porque este representa la mayor parte de las transacciones internacionales del país.

¿Cómo impacta la tasa de cambio nominal en la economía colombiana?

De acuerdo con la información brindada por 90 Minutos, las variaciones en la tasa de cambio nominal afectan directamente el precio de importaciones y exportaciones. Una tasa alta encarece lo importado, mientras que una tasa baja puede reducir la competitividad de los productos nacionales en el exterior.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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