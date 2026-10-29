El Banco de Bogotá proyecta que el salario mínimo en Colombia aumentaría 8,5 % en 2027, lo que llevaría la asignación básica mensual a cerca de $1,9 millones, sin incluir el auxilio de transporte.

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La Dirección de Investigaciones Económicas de la entidad considera que un incremento técnicamente deseable sería del 8 %, resultado de una inflación estimada de 6,8 % para 2026 y una productividad laboral de 1,2 %. Sin embargo, prevé que la decisión final podría ubicarse en 8,5 %.

El banco advirtió que un aumento de dos dígitos podría generar efectos negativos sobre la economía, debido a que obligaría al Banco de la República a mantener tasas de interés elevadas durante más tiempo.

Esto encarecería los créditos para hogares y empresas y podría afectar la inversión.

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Además, la entidad anticipa presiones inflacionarias en 2027. El fenómeno de El Niño podría elevar la inflación de alimentos hasta cerca del 11 %, mientras que los precios regulados subirían por ajustes en servicios como energía, gas y acueducto.

El escenario contrasta con la propuesta de las centrales obreras, que plantean un incremento de 38,5 %. Mientras tanto, Corficolombiana propuso analizar salarios mínimos diferenciados por regiones, según productividad y costo de vida.

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