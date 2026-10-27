Por: Noticiero 90 minutos

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La tasa de cambio nominal se consolida como un indicador central para entender la posición económica de Colombia en el ámbito internacional. Este indicador, según Noticiero 90 Minutos, muestra cuál es el valor del peso colombiano frente a monedas extranjeras, siendo el dólar estadounidense el principal punto de referencia. La razón de tal preferencia radica en que una proporción significativa de las transacciones comerciales, inversiones y operaciones de financiamiento internacional involucran esta moneda norteamericana.

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En términos prácticos, la tasa de cambio nominal indica la cantidad exacta de pesos que usted necesita para adquirir un solo dólar. De acuerdo con el mismo medio, esta dinámica no solo sirve para conocer la fortaleza o debilidad transitoria de la moneda local, sino que también tiene efectos evidentes sobre los bienes y servicios importados y exportados por Colombia.

El comportamiento de la tasa de cambio tiene consecuencias directas sobre la economía nacional a través de fenómenos como la depreciación y la apreciación del peso. Por un lado, la depreciación ocurre cuando el valor de la moneda local cae frente al dólar, pues se necesita una mayor cantidad de pesos para comprar dicha divisa. Esto encarece los productos importados, afectando tanto a empresas que dependen de insumos extranjeros como a consumidores finales. Por otra parte, si el peso se aprecia, es decir, disminuye la tasa de cambio, se fortalece frente al dólar y disminuye el costo de los productos importados. Sin embargo, esto puede representar una desventaja para las empresas nacionales que exportan, ya que sus productos se vuelven menos competitivos en el extranjero debido a un mayor valor relativo.

Para analizar y reportar formalmente estas fluctuaciones, el sistema financiero colombiano emplea la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, conocida como TRM. Según Noticiero 90 Minutos, la TRM es el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas de todas las operaciones de compra y venta de dólares por moneda colombiana hechas en el mismo día por entidades financieras autorizadas. Entre estas entidades se incluyen bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Bancoldex, el Banco de Comercio Exterior de Colombia.

Actualmente, la TRM reportada equivale a 3.157,94 pesos colombianos por cada dólar estadounidense, una cifra que refleja el valor oficial de intercambio y el resultado de la actividad cambiaria en el mercado legal colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la tasa de cambio nominal y cómo afecta la economía colombiana?

La tasa de cambio nominal es el indicador que define cuántos pesos colombianos se necesitan para adquirir un dólar, una cifra que se modifica según las condiciones del mercado. Su importancia radica en que determina el costo de las importaciones y exportaciones, impactando directamente en los precios de los productos importados y en la competitividad de los exportadores. Por eso, una variación en la tasa de cambio puede encarecer o abaratar la economía nacional, dependiendo de si ocurre una depreciación o apreciación del peso.

¿Cómo se calcula la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia?

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia se calcula como el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas que resultan de las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses por pesos colombianos, realizadas por entidades financieras autorizadas en un mismo día. Solo se incluyen aquellas transacciones donde se pacta el cumplimiento para el mismo día de negociación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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