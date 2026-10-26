Por: El Espectador

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Durante la semana del 26 al 31 de octubre se llevará a cabo un conjunto de marchas y eventos culturales en varias localidades de Bogotá, conforme al cronograma difundido por la Secretaría de Gobierno. Estas actividades se concentrarán principalmente en Chapinero, Santa Fe, Teusaquillo y San Cristóbal, lugares donde los ciudadanos se reunirán para expresar diferentes reivindicaciones y demandas.

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El lunes 26 de octubre será la jornada con mayor concurrencia de eventos. El día comenzará a las 7:30 a. m. con un plantón bajo el lema “por los recortes presupuestales”, programado en la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), ubicada en la localidad de Chapinero. Posteriormente, a las 8:00 a. m., otro plantón denominado “por las rutas Fundación Balcanes” tendrá lugar en la Secretaría Distrital de Integración Social, localizada en Santa Fe. Más tarde, a las 9:30 a. m., una marcha encabezada por la comunidad universitaria de la Universidad Distrital partirá desde la sede Macarena, también en Santa Fe. Finalmente, a las 10:00 a. m., se llevará a cabo un evento cultural titulado “Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional”, actividad que se realizará en el Museo Nacional, igualmente en la localidad de Santa Fe.

El cronograma continuará el miércoles 28 de octubre, fecha en la que se ha programado una “marcha pacífica por las personas desaparecidas”. Esta movilización partirá a las 10:00 a. m. desde el Monumento a Jaime Garzón, ubicado en la avenida La Esperanza con carrera 40, sector de Teusaquillo.

La agenda de actividades cerrará el sábado 31 de octubre con un evento cultural y de reivindicación llamado “Jolgorio Popular, versión 21”, previsto para las 4:30 p. m. en la carrera 4 Este con calle 37B Sur, interior de la localidad de San Cristóbal.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, se recomienda a la ciudadanía consultar previamente el estado de la movilidad en los puntos señalados y mantenerse alerta ante posibles cambios de último minuto en recorridos y horarios, a fin de evitar contratiempos durante su desplazamiento por estos sectores.

¿Cuándo y dónde serán las marchas programadas en Bogotá entre el 26 y 31 de octubre?

Las marchas y eventos culturales se desarrollarán en diversas localidades de Bogotá entre el 26 y el 31 de octubre. Los principales puntos de encuentro son el SENA en Chapinero, la Secretaría Distrital de Integración Social y el Museo Nacional en Santa Fe, la Universidad Distrital en la sede Macarena, el Monumento a Jaime Garzón en Teusaquillo y la carrera 4 Este con calle 37B Sur en San Cristóbal.

¿Qué temas motivan las manifestaciones de la semana según la Secretaría de Gobierno?

Según información de la Secretaría de Gobierno, los temas principales de las manifestaciones son reclamos por recortes presupuestales, protestas por las rutas de la Fundación Balcanes, visibilización de las personas desaparecidas y reivindicaciones en el ámbito cultural, reflejadas en eventos como “Clase a la Calle” y “Jolgorio Popular”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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