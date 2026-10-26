La movilidad en el centro de Bogotá se complicó nuevamente este lunes 26 de octubre por una jornada de manifestaciones que avanzó por diferentes vías de la capital. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los manifestantes se desplazaron hacia la calle 26 y, sobre las 3:03 de la tarde, se encontraban a la altura de la carrera 13.

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Según el reporte de Movilidad, la movilización estaba afectando la calzada en sentido occidente-oriente de la avenida El Dorado. La situación obligó a los conductores a estar atentos a los cambios en la circulación, mientras las autoridades hacían seguimiento al avance de la concentración.

El panorama ya había comenzado a generar complicaciones desde horas antes. De acuerdo con reportes oficiales, durante la jornada se presentaron movilizaciones en inmediaciones de la Universidad Distrital, sede Macarena, donde se activaron desvíos para algunas rutas del SITP.

Por su parte, Transmilenio activó desvíos por las afectaciones en sectores como la carrera Tercera con calle 26A y la carrera Séptima con calle 32. La entidad recomendó a los usuarios mantenerse pendientes de sus canales oficiales ante posibles cambios en la operación.

La situación también alcanzó la carrera Séptima. Según reportes de movilidad, los manifestantes avanzaron por este corredor y ocuparon la calzada, por lo que se habilitaron rutas alternas y cambios para los servicios zonales.

Para quienes se movilizan por el sector, la recomendación es revisar el estado de las vías antes de emprender el recorrido y atender las indicaciones de las autoridades. La Secretaría Distrital de Gobierno había informado que este lunes estaban previstas varias movilizaciones en Bogotá, entre ellas una marcha de la Universidad Distrital desde la sede Macarena.

Por ahora, la afectación principal reportada en horas de la tarde se concentra en la avenida El Dorado, mientras los manifestantes continúan desplazándose hacia la calle 26. La situación puede cambiar conforme avance la jornada.

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