Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa apostándole a un modelo de ciudad más moderna, eficiente e incluyente a través de la implementación del Acuerdo 1084, conocido como el Acuerdo por una Ciudad Inteligente. De acuerdo con la información proporcionada por la administración distrital, este acuerdo introduce una serie de alivios tributarios, modernización de la infraestructura urbana e incentivos dirigidos tanto a ciudadanos como a empresas que hacen parte de la ciudad.

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Uno de los aspectos clave de este acuerdo es la creación de oportunidades para que más de dos millones de contribuyentes puedan ponerse al día con sus obligaciones. Para quienes cumplan con los requisitos establecidos, será posible acceder a un descuento del 60 % en los intereses y sanciones acumulados por obligaciones tributarias, siempre y cuando se pague la totalidad del capital y el 40 % restante de intereses dentro del plazo fijado. Las obligaciones no tributarias también podrán acceder a un descuento similar, según lo dispuesto por el acuerdo. El beneficio estará disponible hasta el 21 de diciembre de 2026 y está sujeto a las condiciones y exclusiones establecidas en el mismo acuerdo, de acuerdo con datos de la administración de Bogotá.

El Acuerdo por una Ciudad Inteligente también apuesta por la modernización del alumbrado público a través del empleo de tecnología LED, sistemas de telegestión y una red de Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés). Este avance tecnológico no solo permitirá una iluminación más eficiente, sino que busca transformar el alumbrado en una plataforma para mejorar también la seguridad y movilidad de la ciudad.

Adicionalmente, el acuerdo fomenta la inversión privada, proyectando cerca de $79,8 billones en nuevas inversiones y la creación de más de 215.000 empleos en los próximos 10 años. Los incentivos están orientados tanto a grandes inversiones como a la formalización de microempresas, las cuales tendrán tarifas progresivas en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) durante una década, facilitando su proceso de formalización.

El acuerdo simplifica además el sistema tributario, reduciendo de 13 a 9 el número de tarifas de ICA, eliminando tarifas complejas y diferenciando los impactos para cada sector económico. Según las estimaciones oficiales, el 89,6 % de las empresas industriales y el 82,9 % de las comerciales verán una reducción en la carga impositiva. Se contemplan además medidas de progresividad en el impuesto predial e incentivos a la construcción sostenible y renovación urbana.

Finalmente, el objetivo general de estas reformas es fortalecer la solidez financiera de Bogotá, buscando incrementar hasta en $1 billón anual los ingresos de la ciudad sin afectar la sostenibilidad fiscal y promoviendo el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué beneficios trae el Acuerdo 1084 para los contribuyentes en Bogotá?

El Acuerdo 1084 por una Ciudad Inteligente ofrece a los contribuyentes de Bogotá descuentos de hasta el 60 % en intereses y sanciones de obligaciones tributarias y no tributarias, siempre y cuando paguen el capital y cumplan con los requisitos y plazos establecidos, según la información oficial de la administración distrital.

¿Cómo moderniza la infraestructura urbana el Acuerdo por una Ciudad Inteligente?

El acuerdo incluye la modernización del alumbrado público mediante la implementación de tecnología LED, sistemas de telegestión y una red de Internet de las Cosas, lo que convertirá el sistema de iluminación en una plataforma tecnológica para mejorar la eficiencia, la seguridad y la movilidad en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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