En medio de las emergencias que se presentan en Bogotá, una determinación plantea un giro determinante para los casos en los que se requiera el apoyo de personal médico en la ciudad.

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La Secretaría Distrital de Salud anunció como medida a partir del próximo primero de noviembre que los pacientes que sean atendidos en los servicios de urgencia de la ciudad y sean clasificados como triaje IV o V deberán ser derivados a la línea de atención 137 desde la cual se gestionará la atención médica prioritaria.

La información, replicada por Caracol Radio, dejó claridad sobre las razones para llevar a cabo este cambio radical en el manejo de las situaciones de salud, además que explicó el papel de las empresas prestadoras de salud para el caso.

“Esta medida busca atender los pacientes con situaciones no críticas y optimizar la atención de los servicios de urgencia para casos de mayor gravedad. La medida aplica para los 83 servicios de urgencia habilitados en la ciudad y para las EPS con población adscritas en Bogotá”, advirtió.

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La Secretaría de Salud remarcó que hay excepciones relacionadas con la atención de poblaciones en riesgo vulnerables como los menores de 5 años, gestantes, mayores de 65 años o casos relacionados con accidentes laborales o de tránsito.

“Se recalca desde la Secretaría Distrital de Salud que el triaje es una medida de clasificación estrictamente clínica. Que la clasificación de triaje en los servicios de urgencia están garantizados y que las EPS han hecho acuerdos para garantizar una disponibilidad y capacidad de agendamiento para la atención de estos casos”, sentenció el mensaje de la entidad.

Vale la pena aclarar que es indispensable conocer los pasos para hacer la mencionada solicitud médica en los casos antes descritos para los pacientes en la capital colombiana.

#Bogotá | A partir del 1 de noviembre se implementarán nuevos cambios en la atención de pacientes en urgencias, buscando descongestionar estos servicios en la ciudad. Los pacientes con triaje IV y V deberán ser atendidos únicamente por consulta prioritaria, por lo que serán enviados a la Línea 137 para la gestión de cita con su EPS. Vía: @Nia_Maldonadoo

https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 26, 2026

¿Cómo pedir cita para consulta prioritaria en Bogotá?

Acceder a una consulta médica prioritaria en Bogotá permite resolver afecciones agudas no críticas sin saturar las salas de reanimación ni esperar citas convencionales de medicina general.

La persona afiliada al sistema de salud puede acudir directamente y sin asignación previa a la sede de atención primaria o centro de urgencias básicas de su prestador.

Asimismo, la ciudadanía dispone de la línea telefónica distrital uno tres siete para coordinar consultas médicas rápidas cuando las valoraciones clínicas corresponden a cuadros catalogados como no vitales.

Los usuarios adscritos a entidades promotoras de salud deben revisar previamente los canales virtuales, aplicaciones móviles o líneas telefónicas de atención al usuario de sus respectivas aseguradoras.

Cada empresa prestadora organiza unidades zonales destinadas exclusivamente a valorar patologías leves que requieren tratamiento en menos de veinticuatro horas sin constituir peligro inminente de muerte.

Por su parte, los pacientes registrados en la red pública de la capital pueden gestionar estos servicios ingresando a los portales web oficiales de las subredes integradas.

Las subredes Norte, Sur, Centro Oriente y Sur Occidente habilitan ventanillas de radicación presencial y módulos digitales para asegurar turnos inmediatos a poblaciones vulnerables y usuarios subsidiados.

El personal asistencial realiza una evaluación de triaje al momento del ingreso para determinar si el cuadro clínico clasifica en las categorías cuatro o cinco de atención médica.

Esta valoración clínica descarta síntomas de alarma extrema como dificultades respiratorias severas, dolor torácico agudo, hemorragias copiosas o pérdidas repentinas del conocimiento que ameritan atención inmediata de urgencia.

Si el paciente cumple el perfil prioritario, el centro asistencial programa la consulta médica durante la misma jornada, garantizando la prescripción de medicamentos y emisión de incapacidades.

Conocer estas rutas de atención descongestiona la red hospitalaria pública y privada de la ciudad, facilitando un acceso rápido, digno y eficiente a los tratamientos médicos necesarios.

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