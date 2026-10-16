Por: Noticiero 90 minutos

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Dos espacios gratuitos para la escucha psicológica operan actualmente en el Centro Comercial Chipichape, ubicado en Cali, ofreciendo acompañamiento emocional a personas que enfrentan preocupaciones o vivencias difíciles. Esta iniciativa ha sido impulsada por la colaboración entre el sector público, la empresa privada y la academia, de acuerdo con Daniela Plaza Saldarriaga, presidenta del Concejo Distrital de Santiago de Cali. Desde hace dos semanas, quienes asistieran al centro comercial pueden acceder al servicio de jueves a domingo, en el horario de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

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Entre los principales aliados de la estrategia se encuentran el propio centro comercial, la Universidad de San Buenaventura y un equipo de profesionales de la salud mental. La propuesta pone en primer plano la importancia de atender la salud emocional en espacios cotidianos, acercando alternativas de acompañamiento a quienes suelen encontrar barreras económicas o sociales para acceder a un psicólogo. Así lo ha señalado Diana Lizeth Castro Sotelo, profesora del programa de Psicología de la Universidad de San Buenaventura y coordinadora de su Centro de Atención en Salud Mental, quien también remarcó el objetivo de reducir el estigma respecto al acompañamiento profesional en temas psicológicos.

El contexto de esta estrategia surge tras el impacto emocional provocado por el terremoto del 10 de agosto, el cual incrementó notablemente la demanda de ayuda emocional entre los caleños. Según Diana, después de este evento, el número de llamadas a la línea 106 aumentó considerablemente; mientras en julio se contaron cerca de 868 llamadas, en agosto esa cifra se elevó a más de 4.000. Así lo confirmó Daniela Plaza Saldarriaga, indicando que la situación evidenció la urgencia de priorizar la salud mental en la ciudad. Por su parte, Germán Escobar Morales, secretario de Salud de Cali, detalló que después del sismo se pasó de 1.400 llamadas atendidas durante el semestre a más de 6.000 en solo dos meses.

Las emociones asociadas a la ansiedad, el duelo o síntomas ansioso-depresivos se han vuelto más frecuentes, de acuerdo con el secretario de Salud. Por esto, los espacios de escucha buscan ofrecer un ambiente seguro y confidencial para que las personas puedan expresar sus emociones y empezar a procesar lo ocurrido, especialmente en quienes experimentan afectaciones emocionales progresivas.

La Secretaría de Salud informó que la estrategia involucra, además del Chipichape, otros centros comerciales, instituciones distritales y grupos aliados. Durante las primeras semanas, más de 1.500 ciudadanos recibieron atención, y la invitación a buscar apoyo continúa abierta. La atención, recalca la autoridad, es sin costo y el servicio en Chipichape sigue disponible de jueves a domingo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios y requisitos para acceder a los espacios gratuitos de escucha psicológica en Chipichape?

Quienes necesiten acompañamiento psicológico pueden acudir al centro comercial Chipichape entre jueves y domingo, de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. Los espacios de escucha son gratuitos y no se requieren requisitos específicos para acceder; cualquier persona puede acercarse durante el horario de atención.

¿Por qué aumentaron las llamadas a la línea 106 después del terremoto en Cali?

El incremento de llamadas a la línea 106 se relaciona con el impacto emocional provocado por el terremoto, que afectó la percepción de seguridad de la población. Tras el evento, muchas personas buscaron ayuda para manejar emociones como ansiedad, duelo y síntomas ansioso-depresivos, lo que llevó a que la demanda de atención se multiplicara en las semanas siguientes.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.