Por: Caracol TV

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Las calles de Francia vivieron una jornada de protestas masivas este sábado, con una amplia participación de ciudadanos que se movilizaron en diferentes regiones del país. Las manifestaciones ocurren en un contexto de tensión social creciente, después de los disturbios registrados la semana anterior. En medio de este ambiente, las autoridades, bajo la conducción del presidente Emmanuel Macron, han endurecido las disposiciones de seguridad, incluyendo la prohibición de ciertas marchas y la implementación de toques de queda nocturnos en barrios de ciudades importantes, siempre y cuando las demostraciones no sean convocadas por sindicatos u otros actores considerados "legítimos", de acuerdo con Macron.

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La cifra de participantes en las protestas refleja la magnitud del descontento: entre 410.000 y casi 800.000 personas, según datos de las autoridades y del sindicato Confederación General del Trabajo (CGT), respectivamente. En París, la convocatoria reunió a entre 110.000 y 250.000 manifestantes, a pesar de que la prefectura de policía ajustó el recorrido de la marcha hacia una zona periférica a última hora. Estas manifestaciones, principalmente pacíficas, se realizaron en rechazo al encarecimiento de la vida y en apoyo a los estudiantes de liceo, quienes desde finales de septiembre exigen mejoras en sus condiciones.

Sin embargo, la tensión se hizo presente en ciudades como Lyon, Lille, Toulouse y Nantes, donde las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes, sobre todo en zonas no autorizadas, según lo constatado por periodistas de la agencia AFP. Las autoridades desplegaron un dispositivo sin precedentes: 70.000 agentes, unidades de élite policial, soldados de la misión Sentinelle, blindados, helicópteros y drones. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, reportó que no hubo incidentes mayores, aunque se detuvo a 135 personas y se incautaron objetos peligrosos como bolas de metal y una katana.

Frente a esta oleada de presión social, la postura oficial se ha mostrado "intransigente", según palabras del propio gobierno, y se movilizó para resguardar puntos estratégicos como el Palacio del Elíseo. Los comercios, por su parte, se blindaron por temor a saqueos, mientras museos icónicos y la Ópera de París cerraron sus puertas. El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O'Flaherty, hizo un llamado a respetar el derecho a manifestarse y priorizar la "desescalada". Además, fuerzas políticas y sindicatos anunciaron nuevas jornadas de protesta, así como una huelga general próxima, intensificando el pulso entre gobierno y sociedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué protestan los ciudadanos en Francia y cuáles son sus principales demandas?

Las manifestaciones en Francia surgen principalmente por el aumento en el costo de vida y en respaldo a los estudiantes de liceo que solicitan mejores condiciones. Las protestas también responden a la percepción de restricciones a la libertad de manifestarse, ya que las autoridades han prohibido algunas marchas y restringido el acceso a lugares simbólicos. La respuesta del gobierno, considerada rígida por algunos sectores, ha fortalecido el descontento y motivado la convocatoria a futuras movilizaciones y a una huelga general.

¿Qué significa la misión Sentinelle y cómo se utiliza en las protestas en Francia?

La misión Sentinelle es una operación de vigilancia implementada por el gobierno francés que involucra el despliegue de soldados para resguardar la seguridad en situaciones de riesgo, como protestas masivas o amenazas terroristas. En la reciente jornada de manifestaciones, soldados de la misión Sentinelle, junto con otros cuerpos de seguridad, participaron para reforzar el control en las ciudades y proteger infraestructuras clave ante posibles disturbios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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