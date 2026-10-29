Por: El Espectador

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La vicepresidencia de Colombia, encabezada por José Manuel Restrepo, anunció la puesta en marcha de la estrategia conocida como “Milagro Weeks”, cuyo principal objetivo es atraer inversión extranjera al país. Según lo detallado por Restrepo, esta iniciativa representa una apuesta clave de la administración de Abelardo de la Espriella para posicionar a Colombia como un destino atractivo para negocios e incrementar el flujo de capital internacional que impulse el crecimiento económico.

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La primera edición de “Milagro Weeks” se llevará a cabo en Nueva York del 16 al 18 de noviembre. El evento inaugural tendrá lugar en la sede de Citi Headquarters, donde el presidente De la Espriella será el encargado de dar la bienvenida a los inversionistas mediante un mensaje especial. Acto seguido, el vicepresidente Restrepo liderará el panel VP Talk "Why Colombia, Why Now", en el cual expondrá ante los asistentes las razones que, a juicio del Gobierno, convierten a Colombia en el lugar y el momento adecuado para invertir.

El segundo día, denominado “Milagro Deal Day”, transcurrirá también en la sede de Citi y estará dedicado a reuniones y negociaciones en Salas Sectoriales especializadas. Aquí, Restrepo y miembros del gabinete sostendrán encuentros con inversionistas internacionales y aliados estratégicos durante todo el día, mientras que las sesiones privadas —sin acceso a la prensa— permitirán el diálogo directo entre ministros, empresas e inversores en sectores como Infraestructura y Transporte; Tecnología, inteligencia artificial e infraestructura digital; Energía, petróleo y gas y minería; así como farmacéutica, agroindustria, turismo y otros.

El tercer y último día, en la sede de J.P. Morgan, estará enfocado en la visión de largo plazo bajo el concepto "Colombia 2050 y Regulatory Lab". Según información de la vicepresidencia, en este espacio se propiciará un diálogo regulatorio entre el Gobierno y los potenciales inversionistas para tratar los lineamientos que definirán el próximo Plan Nacional de Desarrollo y los ajustes normativos requeridos para dinamizar la economía del país. La clausura de la jornada quedará a cargo del vicepresidente, quien presentará el balance de resultados, un reporte de indicadores y formalizará compromisos adquiridos durante la semana.

De acuerdo con el vicepresidente, esta iniciativa exhibirá un banco de proyectos estructurados por más de 57.000 millones de dólares estadounidenses. Dichos proyectos están listos para atraer capital, fomentar empleo y contribuir al desarrollo social dentro de la denominada ‘Patria Milagro’. Según la oficina vicepresidencial, ya existen 53 iniciativas preparadas para presentarse ante rondas de inversión o financiamiento. El Ministerio de Comercio y ProColombia acompañan la estrategia, la cual se enmarca en la “Misión Crecer” y busca lograr un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano del 6 % anual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la estrategia “Milagro Weeks” y cuáles son sus objetivos principales?

La estrategia “Milagro Weeks”, liderada por el vicepresidente Restrepo y enmarcada en la “Misión Crecer”, tiene como fin atraer inversión extranjera a Colombia a través de eventos internacionales donde se presentan diversos proyectos de desarrollo. Su meta es ofrecer espacios de negociación y diálogo regulatorio para fomentar el crecimiento económico, generar empleo y contribuir al desarrollo social, con la aspiración de alcanzar un crecimiento del PIB colombiano de 6 % anual.

¿Cuáles sectores y proyectos serán presentados durante la “Milagro Week” en Nueva York?

Durante la “Milagro Week” en Nueva York, el Gobierno de Colombia presentará un banco de proyectos estructurados y financiables por más de 57.000 millones de dólares en sectores clave: infraestructura y transporte; tecnología, inteligencia artificial e infraestructura digital; energía, petróleo y gas y minería; así como farmacéutica, agroindustria y turismo. Según la vicepresidencia, 53 iniciativas están listas para ser expuestas a inversionistas y participar en rondas de inversión o financiación.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.