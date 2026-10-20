Por: El Espectador

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La vicepresidencia de Colombia reveló detalles sobre la organización de la “Milagro Week”, un evento que se desarrollará en Nueva York, Estados Unidos, desde el 16 de noviembre, cuyo principal objetivo será atraer inversión extranjera al país. De acuerdo con la información suministrada por la vicepresidencia, recogida por El Espectador, esta iniciativa se enfocará en sectores clave como infraestructura, energía, minería, tecnología, agroindustria y turismo, con miras a posicionar a Colombia como un destino atractivo para la inversión internacional.

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La estrategia, liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y respaldada por entidades como ProColombia y el Ministerio de Comercio, hace parte de la llamada “Misión Crecer”. Esta política busca un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano, con una meta clara del 6 % anual, propósito que ha marcado la administración de Abelardo de la Espriella. En el marco de la “Milagro Week”, el vicepresidente informó que se presentará un ambicioso banco de proyectos por más de USD 57.000 millones en el territorio nacional. Restrepo enfatizó que se trata de propuestas “estructuradas, financiables y listas para atraer inversión, generar empleo y aportar socialmente al futuro crecimiento” de lo que denominan la ‘Patria Milagro’.

Según la oficina de la vicepresidencia, hay 53 proyectos listos para negociaciones o procesos de financiación, mientras que, en total, existen más de 133 proyectos públicos que suman cerca de USD 120.000 millones. El evento contará con la presencia de importantes entidades internacionales como J.P. Morgan, Citi, Atlantic Council y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, facilitando espacios de negociación directa entre el gobierno colombiano y estos actores clave.

Las funciones de Restrepo, delimitadas en el decreto 1373 de 2026, incluyen coordinar el crecimiento económico, así como la competitividad, productividad y estabilidad macroeconómica. Además, se le asignó la tarea de promover tanto la inversión nacional como extranjera y fortalecer la integración de Colombia en el entorno internacional, siguiendo la línea diplomática dictada por el presidente De la Espriella.

Durante septiembre, Restrepo reunió a los ministros del Interior, Vivienda, Agricultura, Hacienda y Ambiente para definir la hoja de ruta de “Misión Crecer”. En ese mismo mes, aprovechó su participación en la Asamblea de Naciones Unidas para dar inicio a reuniones orientadas a la atracción de inversión extranjera. Como resultado de estos esfuerzos, el gobierno destacó que se multiplicó por seis la suma histórica de proyectos ofrecidos internacionalmente, pasando de USD 9.000 millones a los más de 57.000 millones actuales, en menos de 70 días.

Este enfoque en la atracción de inversión privada y el crecimiento económico ha sido un pilar del gobierno de Abelardo de la Espriella, que busca consolidar a Colombia como un “país milagro” capaz de brindar más oportunidades de desarrollo a su población.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la “Milagro Week” y para qué sectores busca atraer inversión extranjera en Colombia?

La “Milagro Week” es un evento impulsado por la vicepresidencia de Colombia que se realizará en Nueva York con el objetivo de atraer inversión extranjera a sectores como infraestructura, energía, minería, tecnología, agroindustria y turismo. Según la información divulgada por la vicepresidencia y El Espectador, este encuentro forma parte de una estrategia nacional para dinamizar el crecimiento económico sostenible.

¿Cuál es la meta de crecimiento de la economía colombiana que busca la “Misión Crecer”?

La “Misión Crecer”, liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, se propone alcanzar un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia del 6 % anual. Esta meta, según lo informado por la oficina de la vicepresidencia, se fundamenta en una articulación entre el gobierno, el sector privado y la comunidad internacional, en coherencia con las metas del presidente Abelardo de la Espriella.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.