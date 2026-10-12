Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Tolima avanza en la consolidación de sus proyectos estratégicos al presentarlos directamente ante el Gobierno Nacional en una reunión encabezada por ADT ProTolima, con la presencia del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y líderes del ecosistema empresarial y de desarrollo regional. De acuerdo con la información suministrada en el encuentro, el propósito fue fortalecer la competitividad del departamento y abrir nuevas alternativas económicas, según lo informado en el evento.

Sigue a PULZO en Discover

El desayuno de trabajo congregó a representantes del CUEE Tolima (Comité Universidad Empresa Estado), el Grupo Empresarial del Tolima, las cámaras de comercio, así como a asociaciones y comités relevantes del departamento. La agenda puso sobre la mesa la necesidad de articular esfuerzos entre el sector público, privado y la academia, con el fin de avanzar en propuestas que impacten de manera positiva el desarrollo regional. Este tipo de espacios de diálogo, según recalcaron los asistentes, son claves para construir consensos e identificar prioridades estratégicas.

En particular, uno de los focos del encuentro fue plantear la posibilidad de exponer las iniciativas del Tolima ante inversionistas internacionales durante la próxima Milagro Week en Nueva York. El anhelo es abrir el escenario local a conexiones globales, permitiendo así que los proyectos estratégicos no solo sean conocidos en el ámbito nacional, sino que encuentren respaldo y recursos fuera de Colombia. Se espera que esa interacción contribuya a materializar nuevas oportunidades de inversión para el territorio, promoviendo el crecimiento y la diversificación económica en la región.

Por su parte, ADT ProTolima subrayó la relevancia de aunar esfuerzos institucionales y empresariales con el objetivo de transformar el potencial del departamento en proyectos concretos que beneficien directamente a la población. La entidad reafirmó su compromiso de mantener y fortalecer estos espacios de articulación que favorecen el desarrollo y el bienestar de los habitantes del Tolima. Toda la información está respaldada por los reportes y testimonios recogidos durante el encuentro, dando cuenta del empeño conjunto para consolidar el desarrollo regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden beneficiar los proyectos estratégicos del Tolima a la economía regional?

Los proyectos estratégicos, discutidos ante el Gobierno Nacional y respaldados por organizaciones como ADT ProTolima y el CUEE Tolima, tienen como objetivo fortalecer la competitividad del departamento. Según lo abordado en la reunión, al lograr una mayor articulación entre sector público, privado y la academia, estos proyectos pueden traducirse en nuevas inversiones, generación de empleo y mejor aprovechamiento del potencial regional.

¿Qué es la Milagro Week de Nueva York y por qué es relevante para el Tolima?

La Milagro Week de Nueva York es el evento internacional al que Tolima busca llevar sus proyectos estratégicos para presentarlos ante inversionistas extranjeros. De acuerdo con la información suministrada, la relevancia radica en la posibilidad de establecer conexiones globales que permitan atraer inversión extranjera, ampliando así el alcance y la viabilidad de las iniciativas que buscan el desarrollo económico del departamento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.