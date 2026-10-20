Por: El Espectador

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Lin-Manuel Miranda, el reconocido compositor puertorriqueño detrás de éxitos como el musical ‘Hamilton’ y de las canciones de “Encanto”, la película animada de Disney, regresará a los escenarios de Broadway con un nuevo proyecto: “Warriors”. Este musical, que supone la primera obra original de Miranda en la meca teatral después de más de una década, tendrá su estreno oficial el 8 de abril de 2027 en el teatro Lunt-Fontanne de Nueva York. Las funciones de preestreno comenzarán el 9 de marzo de ese año, tal como anunció Miranda el martes.

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“Warriors” se inspira en la célebre película homónima dirigida por Walter Hill en 1979 y en la novela de Sol Yurick publicada en 1965. La historia original de Yurick, a su vez, toma como referencia la “Anábasis”, una epopeya griega que relata cómo un ejército debe abrirse paso para regresar a casa. En la adaptación de Miranda, los Warriors son una pandilla de Coney Island que es acusada, sin pruebas, del asesinato de Cyrus durante una reunión de pandillas en El Bronx. El relato sigue la lucha de este grupo por atravesar Nueva York y regresar a Brooklyn para limpiar su reputación y preservar el sueño de paz que simbolizaba Cyrus.

De acuerdo con la información divulgada, uno de los cambios más relevantes de la versión de Miranda respecto a la película es que el grupo protagonista estará conformado por mujeres, rompiendo con la tradición previa en la que todos los personajes principales eran hombres. Junto a la dramaturga Eisa Davis, Miranda afirmó en un comunicado que “Warriors” será una experiencia vibrante y llena de acción, comparable con la intensidad de la montaña rusa Cyclone de Coney Island. Davis y Miranda subrayaron que esta propuesta “es una historia plenamente neoyorquina, con música que explora géneros como el hip-hop, la salsa, el ska y el metal”, lo que resalta la diversidad cultural de la ciudad.

El musical ya cuenta con un disco conceptual, lanzado el 18 de octubre de 2024, con producción ejecutiva del rapero Nas y producción musical de Mike Elizondo, ambos galardonados con el premio Grammy. El álbum, que reunió a figuras como Lauryn Hill, Marc Anthony y Busta Rhymes, debutó en el primer lugar de la lista de álbumes recopilatorios de Billboard, acumulando 5,5 millones de reproducciones globales en su primera semana, según El Espectador.

El elenco de Broadway contará con actrices como Jasmine Cephas Jones, Amber Gray y Aneesa Folds, entre otras, repitiendo los papeles grabados en el disco. Además, se sumarán nuevas incorporaciones como Jaci Calderón y Sasha Allen. La dirección estará a cargo de Jenny Koons y Andy Blankenbuehler —codirector y coreógrafo ganador del Tony por “Hamilton”—, junto a productores veteranos de confianza de Miranda.

¿Cómo comprar boletas para el musical “Warriors” en Broadway?

La preventa de entradas para “Warriors” comenzó para los seguidores registrados en WarriorsMusical.com y quienes tienen tarjeta Capital One. La venta general estará disponible desde el 22 de octubre en BroadwayDirect.com. Habrá dos loterías con precios reducidos, una de 79 dólares desde el 11 de enero de 2027 y otra de 19,79 dólares, que remite al año original de la película.

¿Por qué el nuevo musical de Lin-Manuel Miranda se enfoca en un elenco femenino?

El propio Miranda confirmó que, a diferencia de la película, la versión de “Warriors” para Broadway contará con un grupo protagonista de mujeres. Este cambio busca renovar el relato clásico e imprimirle una perspectiva diferente, manteniendo la esencia de lucha y resiliencia, tal como se enfatizó en el comunicado oficial difundido por Miranda y su equipo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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