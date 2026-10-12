Por: EL PILON SA

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Bajo un cielo gris y lluvioso, las integrantes de Mujeres Francisco El Hombre dieron inicio a la celebración del Desfile de la Hispanidad 2026 en la Quinta Avenida de Nueva York, Estados Unidos. Esta vibrante comparsa, reconocida por ser protagonista en la apertura del Festival Francisco El Hombre en Riohacha, viajó desde La Guajira con el objetivo de exponer al mundo el folclor vallenato y las profundas tradiciones de su región. El evento congregó expresiones artísticas de numerosos países hispanohablantes, y en esta edición, La Guajira fue homenajeada como invitada de honor por primera vez en la historia del desfile.

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La delegación guajira, compuesta por 30 personas, destacó entre los asistentes por la energía y el colorido de sus presentaciones, portando trajes típicos y al son de la música tradicional. La ocasión se convirtió en una vitrina internacional para el talento femenino y la identidad cultural del departamento, contribuyendo al reconocimiento de la diversidad dentro de las comunidades hispanoparlantes.

De acuerdo con lo declarado por Camilo Louis, cónsul de Colombia en Nueva York, la jornada pluvial no fue obstáculo para que miles de asistentes celebraran la riqueza cultural que caracteriza a los migrantes hispanos en Estados Unidos. Louis resaltó la importancia de mantener vivas las tradiciones y honrar a quienes, pese a vivir en otro país, cultivan su herencia de generación en generación. El cónsul también subrayó la presencia de delegaciones procedentes de diferentes regiones colombianas, incluyendo Barranquilla, Santa Marta y Huila, e hizo un llamado para que se sigan sumando departamentos y así mostrarle al mundo la riqueza multicultural de Colombia.

La experiencia tuvo un significado muy especial para quienes conformaron la comitiva guajira. José Emilio Sierra, gestor cultural y acompañante de Mujeres Francisco El Hombre, expresó su agradecimiento al recibir la oportunidad de visibilizar la cultura de La Guajira en un contexto internacional tan relevante. Según sus palabras, la presencia de estas mujeres en Nueva York no solo permitió difundir sus raíces ante un público diverso, sino que también reflejó la herencia que las comunidades migrantes transmiten a nuevas generaciones, reafirmando el valor de la cultura colombiana en el exterior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa el Desfile de la Hispanidad y cuál fue el papel de La Guajira en 2026?

El Desfile de la Hispanidad es un evento celebrado en la Quinta Avenida de Nueva York que reúne expresiones artísticas de comunidades hispanohablantes. En la edición de 2026, La Guajira fue invitada de honor por primera vez, permitiendo que su cultura y folclor fueran representados por la agrupación Mujeres Francisco El Hombre ante un público internacional.

¿Por qué es relevante la participación de Mujeres Francisco El Hombre en Nueva York?

La participación de Mujeres Francisco El Hombre fue significativa porque evidenció por primera vez en este desfile la riqueza cultural de La Guajira, así como el talento femenino de la región. Según declaraciones del gestor cultural José Emilio Sierra, esta presencia permitió fortalecer la identidad de las comunidades migrantes y resaltar el papel de las mujeres en la conservación y transmisión de las tradiciones culturales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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