Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El respaldo del exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, a las recientes políticas de austeridad propuestas por el presidente Abelardo de la Espriella, marca un nuevo capítulo en el debate sobre las finanzas públicas en Colombia. Hurtado celebró la decisión presidencial de recortar más de 267.000 millones de pesos en los gastos de la Presidencia y las entidades relacionadas, una medida que llega justo cuando el presupuesto nacional para el año 2027 supera los 634 billones de pesos. Según lo reportado, esta postura surge en medio de una discusión nacional sobre cómo el Estado puede equilibrar las cuentas sin desatender las necesidades más apremiantes.

Sigue a PULZO en Discover

Según lo señalado por Hurtado, el Estado debe predicar con el ejemplo antes de pedir a la ciudadanía que haga sacrificios económicos. "Antes de exigirle sacrificio a los colombianos, el Estado debe revisar cómo está gastando sus recursos", sentenció el exmandatario. Este pronunciamiento se integra a la conversación pública sobre las posibles formas de reducir el gasto estatal y asegurar que los ajustes no recaigan principalmente sobre la población.

El exalcalde de Ibagué fue categórico al afirmar que la austeridad en gasto estatal solo es legítima si se garantiza una inversión social adecuada. Basándose en su experiencia administrando una capital regional, Hurtado enfatizó que las dificultades en las finanzas no pueden usarse como excusa para dejar de ejecutar obras ni para incumplir los compromisos con los ciudadanos. Esta visión busca que el ahorro en recursos se refleje en resultados palpables para la sociedad.

Hurtado también llamó la atención sobre la importancia de mantener los apoyos sociales, como los giros de Colombia Mayor y los fondos de ayuda a regiones afectadas por desastres, aludiendo específicamente al Fondo de la Patria Milagro para zonas impactadas por el terremoto, según sus propias declaraciones. A su juicio, la reducción del gasto estatal debe ir siempre acompañada de estrategias que garanticen la atención y el respaldo institucional allí donde más se necesita.

Desde Tolima, Hurtado recalcó que su apoyo a estas medidas implica también una responsabilidad: que el Gobierno asegure que todo ajuste se traduzca en mejoras reales para la población. El reto, según él, no es solo ahorrar, sino transformar el uso del dinero público en bienestar concreto y equitativo para todas las regiones de Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el recorte de gastos en la Presidencia al presupuesto nacional de Colombia?

El recorte de más de 267.000 millones de pesos en los gastos de la Presidencia y entidades relacionadas, respaldado por Andrés Hurtado, forma parte de un esfuerzo por ajustar el presupuesto nacional que supera los 634 billones de pesos. Según lo mencionado, estas decisiones buscan equilibrar las cuentas estatales sin dejar de atender los compromisos con la población, aunque persiste el reto de garantizar que el ahorro no impacte negativamente la inversión social.

¿Qué es el Fondo de la Patria Milagro y para qué se utiliza en Colombia?

De acuerdo con lo declarado por Andrés Hurtado, el Fondo de la Patria Milagro es un mecanismo destinado a respaldar a las regiones impactadas por el terremoto. Su objetivo es canalizar recursos del Estado hacia las comunidades que han sufrido mayores afectaciones, asegurando que las estrategias de austeridad no reduzcan el apoyo institucional donde es más requerido.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.