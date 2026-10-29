El presidente Abelardo De La Espriella ordenó la militarización temporal de Cúcuta, Norte de Santander, tras los ataques registrados en los últimos días. La medida contempla un refuerzo de la presencia del Ejército Nacional en coordinación con la Policía, con el objetivo de recuperar el control del orden público y proteger a los habitantes.

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“Cúcuta no está sola”, aseguró el mandatario al anunciar las medidas de seguridad para la capital nortesantandereana. Según explicó, la intervención se mantendrá mientras se estabiliza la situación en la ciudad.

El jefe de Estado también anunció que desde el martes 3 de noviembre entrarán en operación la campaña militar y policial Esparta y el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bosul). Estas estrategias estarán enfocadas en perseguir a los responsables de los actos terroristas, afectar las fuentes de financiación de las organizaciones criminales y desarticular las redes delictivas que operan en la región.

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ATENCIÓN | El presidente Abelardo De La Espriella ordenó la militarización temporal de Cúcuta tras los ataques de los últimos días. El Ejército reforzará su presencia en la ciudad en coordinación con la Policía Nacional. “Cúcuta no está sola”, afirmó el mandatario. Desde el martes 3 de noviembre entrarán en operación la campaña militar y policial Esparta y el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bosul), anunció el presidente De La Espriella. El objetivo: perseguir a los responsables de la violencia y golpear las finanzas criminales. — La FM (@lafm) October 29, 2026

La decisión no se limitará al aumento de uniformados en las calles. De acuerdo con De La Espriella, las autoridades deberán mantener las operaciones militares y policiales para combatir las estructuras que afectan la seguridad de los ciudadanos.

“No se trata solamente de aumentar el número de uniformados en las calles. Se trata de recuperar el control, garantizar la protección de los ciudadanos”, manifestó el presidente al explicar el alcance de la intervención.

El mandatario también señaló que las acciones buscan restablecer las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de las actividades comerciales y económicas de la región.

Con estas medidas, el Gobierno busca contener la violencia en Cúcuta mediante el despliegue de la fuerza pública y operaciones dirigidas contra las organizaciones criminales. La militarización fue anunciada como una intervención temporal, mientras avanzan las acciones para estabilizar el orden público.

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