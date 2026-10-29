Por: El Espectador

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El posible nombramiento de Camilo Noguera Pardo como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) ha desatado un debate público considerable, especialmente en redes sociales. Según información reportada por El Espectador, la reacción ante esta designación fue rápida: numerosos usuarios dejaron ver su inconformidad, lo que llevó a la creación de una petición en la plataforma Change.org. Dicha iniciativa, en menos de 24 horas, acumuló 1.714 firmas en contra de la llegada de Noguera Pardo al instituto.

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En el documento de la petición, se encuentra una carta abierta dirigida al presidente Abelardo de la Espriella y a la ministra de Cultura, Paola Holguín, solicitando que revisen con detenimiento la selección del nuevo director del ICANH. Los firmantes argumentan que el nombramiento de un abogado que no está vinculado directamente con la antropología, la arqueología, la historia ni el estudio del patrimonio, contradice la tradición del instituto. Sostienen que, en Colombia, existe una comunidad científica amplia y calificada formada en diferentes universidades públicas y privadas de todo el país, con estudios de posgrado tanto en el país como en el extranjero. De acuerdo con el texto citado por El Espectador, esta comunidad estaría preparada y tiene la experiencia necesaria para liderar el ICANH, tal y como lo han hecho durante aproximadamente 85 años.

La carta expresa una “profunda preocupación y rechazo” a que Noguera asuma la dirección del instituto, recalcando que su perfil no cumpliría con los requisitos académicos que, según los firmantes, debería tener el director de una entidad científica y técnica como el ICANH. Desde su fundación en 1941, este instituto ha sido clave en la investigación etnológica (estudio comparativo de los pueblos y culturas), arqueológica y antropológica del país, además de participar en el diseño de políticas públicas para proteger el patrimonio cultural colombiano.

La trayectoria académica de Camilo Noguera Pardo, según El Espectador, incluye el título de abogado de la Universidad Sergio Arboleda (2010), una especialización y una maestría en docencia e investigación universitaria (2011 y 2012), y finalmente un doctorado en bioética obtenido en 2018. La hoja de vida de Noguera fue publicada en la página de aspirantes Presidencia el 26 de octubre, un paso indispensable previo a la designación oficial, que debe ser confirmada por la ministra de Cultura. Noguera reemplazaría a Alhena Caicedo, quien había ejercido ese cargo desde el 13 de septiembre de 2022.

¿Por qué genera rechazo el nombramiento de Camilo Noguera Pardo en el ICANH?

El nombramiento de Camilo Noguera Pardo genera rechazo, principalmente, porque su perfil profesional es percibido como ajeno a la antropología, la arqueología y el trabajo de gestión del patrimonio en Colombia. De acuerdo con la petición publicada y citada en El Espectador, los críticos consideran que el ICANH debería estar dirigido por alguien con formación y experiencia directamente relacionadas con las funciones científicas y técnicas del instituto.

¿Cuáles son los requisitos académicos para dirigir el Instituto Colombiano de Antropología e Historia?

Según las voces firmantes de la petición y reportadas por El Espectador, los requisitos académicos esperados para dirigir el ICANH incluyen formación en campos como la antropología, arqueología, historia o protección del patrimonio, así como experiencia relevante en estos sectores. Se destaca la importancia del liderazgo científico y técnico en esta entidad, que desde 1941 está dedicada a la investigación y defensa del patrimonio cultural del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.