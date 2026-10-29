Por: El Espectador

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La Policía Nacional informó la captura de alias “Masmela”, presunto implicado en el asesinato del subdirector del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Neiva, teniente coronel (r) Renato Solano Osorio, y en el homicidio de un niño de once años. Según el reporte oficial, la detención se logró después de nueve meses del hecho, como resultado de la Operación San Pedro II, desarrollada por la Seccional de Investigación Criminal en Neiva y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, de acuerdo con información difundida por la Policía Nacional.

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Las autoridades detallaron que alias “Masmela” habría conducido la motocicleta desde la cual dispararon contra el exuniformado, facilitando de esta manera la huida de los autores materiales del crimen. Además, con esta detención, los investigadores señalan que se avanzó en la desarticulación del grupo delincuencial común organizado conocido como ‘El Mexicano’ y en el esclarecimiento del caso, como lo destacó la Policía Nacional.

El ataque que terminó con la vida del subdirector ocurrió el 13 de enero en inmediaciones del cementerio Los Olivos en Neiva, Huila. Dos individuos que se desplazaban en moto dispararon contra un vehículo donde se encontraban varios funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Renato Solano Osorio resultó gravemente herido y falleció el 21 de enero a consecuencia de las heridas. En la misma acción, el hijo de once años del director del centro carcelario fue herido de gravedad en la cabeza y falleció posteriormente en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo.

La investigación avanzó con la captura, el 20 de febrero en Neiva, del presunto asesino, quien también era buscado por otro homicidio registrado ese mismo día en el barrio Canaima. Las pruebas recolectadas le permitieron a la Policía establecer vínculos entre ambos hechos violentos y el atentado contra los funcionarios del Inpec. Ahora, tanto alias “Masmela” como el otro capturado enfrentarán cargos por homicidio agravado contra servidor público y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes están involucrados en el asesinato del subdirector de la cárcel de Neiva?

Según información de la Policía Nacional, alias “Masmela”, señalado de conducir la moto en el atentado, y un segundo capturado que habría disparado, están implicados en el asesinato del subdirector Renato Solano Osorio. Ambos pertenecerían al grupo delincuencial común organizado conocido como ‘El Mexicano’.

¿Por qué el crimen contra el subdirector de la cárcel de Neiva fue vinculado con otros hechos violentos?

De acuerdo con la información de la Policía, la investigación demostró que el presunto asesino era buscado por otro homicidio ocurrido el mismo día que el atentado a los funcionarios del Inpec. Las pruebas recolectadas señalaron conexiones entre ambos crímenes, lo que permitió avanzar en el esclarecimiento del caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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