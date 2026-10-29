Por: Blu Radio

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Caucasia vuelve a ser el centro de una historia de nacimientos múltiples en el Bajo Cauca antioqueño. Anyelit Marcela Navarro Vasco, una joven de 19 años residente del barrio Las Gaviotas, se encuentra a la espera de trillizas biológicamente idénticas. El caso médico se registra apenas pocas semanas después de que otra mujer en este mismo municipio diera a luz a cuatrillizos.

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Con 25 semanas de gestación, la joven afronta su primer embarazo bajo un diagnóstico de gestación monocoriónica-triamniótica. Esto significa que las tres niñas se desarrollan compartiendo una sola placenta pero en bolsas amnióticas individuales, un fenómeno poco frecuente en la medicina. Según los controles médicos programados, el alumbramiento de las tres bebés está previsto para el mes de enero.

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Para Anyelit, quien no tiene más hijos, la noticia inicial generó asombro al tratarse de su primera experiencia en la maternidad. La joven manifestó que tras el impacto del primer ultrasonido, asumió el proceso con expectativa y alegría junto a su familia en el sector de Las Gaviotas, donde ya avanzan los preparativos para la llegada de las tres integrantes del hogar.

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Este hecho llamó la atención en la localidad, debido al antecedente reciente de la madre que dio a luz a cuatrillizos en Caucasia, un evento que movilizó la atención del personal de salud de la subregión y el país por la complejidad asistencial que implican los partos múltiples consecutivos en un mismo municipio.

Por lo pronto, Anyelit permanece bajo monitoreo permanente por parte del equipo ginecoobstétrico para controlar el desarrollo de las 25 semanas de gestación y coordinar la logística médica requerida para la atención del parto a principios de 2027.

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