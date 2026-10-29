El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró este jueves 29 de octubre de 2026 un sismo de magnitud 3,1 con epicentro en el municipio de Istmina, Chocó.

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El movimiento telúrico ocurrió a las 10:45:57 a. m., hora local, y tuvo una profundidad de 43 kilómetros. El evento fue localizado en las coordenadas 4,45° de latitud y -76,70° de longitud, según los datos reportados por el SGC.

Entre los municipios más cercanos al lugar del sismo se encuentran Sipí, en Chocó, ubicado a 23 kilómetros; Trujillo, en el Valle del Cauca, a 50 kilómetros, y El Dovio, también en el Valle del Cauca, a 52 kilómetros.

Para determinar las características del movimiento fueron utilizadas señales de 40 estaciones de monitoreo. El evento aparece registrado con estatus manual y un RMS de 0,8 segundos, mientras que el valor del gap fue de 74 grados.

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El sismo se presentó en una zona del occidente colombiano con actividad sísmica, aunque su magnitud fue moderada. Con la información disponible no se reportan daños ni afectaciones asociados al movimiento.

Las autoridades y organismos de monitoreo mantienen el seguimiento de la actividad sísmica en la región.

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