Por: El Espectador

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La Defensoría del Pueblo expresó su apoyo general a la propuesta de Ley de Sometimiento impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Sin embargo, la entidad hizo hincapié en varias preocupaciones sobre el contenido específico del articulado, lo que demuestra una intención de contribuir constructivamente al proceso. Las declaraciones fueron entregadas por Marín tras participar en un foro dedicado a analizar esta iniciativa, realizado el 29 de octubre, según información proporcionada por El Espectador.

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Dentro de las observaciones más relevantes, la Defensoría del Pueblo pidió que se revise la proporcionalidad de las sanciones contempladas en el proyecto de ley. Consideran fundamental que las penas estén alineadas con el tipo de delitos y la gravedad de los actos cometidos por los individuos o grupos que se acogerán al sometimiento. Más allá de la dimensión penal, la Defensoría subrayó la importancia de fortalecer las políticas de reparación para las víctimas del conflicto armado, elemento crucial para garantizar un proceso justo y equitativo. La entidad resaltó la necesidad de definir una fuente de financiación clara, así como de trazar un plan concreto que respalde las estrategias de reparación. En este contexto, sugirió específicamente poner en funcionamiento la comisión de financiación que debe encargarse de respaldar la compensación a las víctimas.

Otro aspecto señalado por Marín tiene que ver con la precisión sobre qué grupos armados o personas podrán acogerse al mecanismo de sometimiento. Planteó que establecer una definición clara y detallada resulta indispensable para limitar adecuadamente el alcance del proyecto de ley y evitar posibles interpretaciones ambiguas o desfases en su aplicación.

Por último, la Defensoría del Pueblo cuestionó una disposición de la iniciativa que restringe la investigación de terceros mencionados por quienes decidan someterse a la justicia. Desde su perspectiva, esta limitación reduce la facultad de la Fiscalía para investigar a partir de los testimonios obtenidos durante el proceso y dificulta la posibilidad de compulsar copias para ahondar en las indagaciones. Por ello, la entidad consideró que lo más pertinente sería suprimir esa prohibición para que las autoridades puedan seguir las pistas ofrecidas y avanzar en las investigaciones de manera más efectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las principales observaciones de la Defensoría del Pueblo al proyecto de Ley de Sometimiento?

La Defensoría del Pueblo se centró en recomendar la revisión de la proporcionalidad de las sanciones, el fortalecimiento de la reparación para las víctimas —con énfasis en contar con un plan concreto y recursos definidos—, y sugirió precisar la definición de los grupos que podrían someterse a la ley. Además, la entidad cuestionó la restricción a las investigaciones de terceros, pidiendo que se elimine para facultar a la Fiscalía en el desarrollo de sus procesos.

¿Por qué la Defensoría del Pueblo considera necesario fortalecer la reparación a las víctimas en la Ley de Sometimiento?

De acuerdo con lo expresado por la Defensoría, fortalecer la reparación a las víctimas no solo responde a una exigencia de justicia, sino que también exige un financiamiento claro y medidas efectivas para garantizar la compensación y apoyo a quienes han sido afectados por el conflicto armado. Para esto, propone la creación y activación de una comisión de financiación específica.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.