Un sismo de magnitud 2,4 se registró este miércoles 28 de octubre de 2026 en el departamento del Tolima, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Sigue a PULZO en Discover

El movimiento telúrico ocurrió a las 10:41:06 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 70 kilómetros.

El evento fue localizado en las coordenadas 3,79° de latitud y -75,61° de longitud. El municipio más cercano fue Chaparral, ubicado aproximadamente a 16 kilómetros del punto donde se originó el sismo.

También se reportó cercanía con San Antonio, a 20 kilómetros, y Roncesvalles, a 25 kilómetros.

Lee También

De acuerdo con el reporte oficial, el evento fue registrado por ocho estaciones y presenta un estatus automático. El Servicio Geológico Colombiano indicó además un RMS de 1 segundo y un gap de 106 grados como parte de los parámetros técnicos de la medición.

Por su magnitud de 2,4, se trata de un sismo de baja intensidad. El reporte corresponde a la información preliminar obtenida mediante el monitoreo de las estaciones sísmicas y podría ser actualizado posteriormente por el SGC si se realizan ajustes en los datos del evento.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.