Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En Bogotá, las bibliotecas públicas se convierten en epicentro de creatividad y unión familiar durante la última semana de octubre, cuando se celebra el tradicional Día dulce destinado principalmente a la niñez. La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, conocida como BibloRed, que actualmente festeja 25 años de labor cultural, ofrece este año una variada agenda gratuita para primera infancia, infancia y familias, enfocada en la lectura, el juego y el descubrimiento científico. De acuerdo con la información publicada por Bogotá.gov.co, el compromiso de BibloRed radica en acercar a la ciudadanía a experiencias de lectura, escritura y oralidad mediante actividades culturales en todas sus sedes, con el objetivo de atraer públicos de diversa edad y promover el gusto por la cultura escrita.

Sigue a PULZO en Discover

Las propuestas van desde laboratorios de creación, donde la literatura se mezcla con juegos, ciencia y pequeños sustos, hasta clubes de lectura y talleres de exploración sensorial. Por ejemplo, en la Biblioteca Pública La Peña, el evento “Día dulce: cuentos, colores y pequeños espantos” invita a las familias a compartir historias de espantos y animales, fomentando la lectura y la convivencia. Por su parte, la Biblioteca Pública Usaquén - Servitá organiza el club de ciencias “Gótico tropical con ciencia, luz, sombra y miedo”, que permite a los niños investigar la óptica y los fenómenos de las sombras al tiempo que exploran relatos de misterio locales. En la Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo se celebra el “Día dulce en el festival del Callejón”, una jornada dedicada a juegos, risas y lecturas para toda la familia.

Otras actividades, como “El caldero de las rimas” y “¡Bua ja ja ja ja!: Relatos de un día dulce”, se enfocan en el descubrimiento de la sonoridad y creatividad del lenguaje a través de cuentos y encuentros lúdicos, abarcando desde la primera infancia hasta los doce años. Además, espacios como el club de filosofía infantil “¿El miedo se esconde o nos enseña?” proponen debates lúdicos sobre emociones, mientras que los talleres de arte y corporalidad, como “Los miedos que habitan nuestros cuerpos”, buscan comprender el miedo desde el juego, el movimiento y la expresión artística. Estas actividades, desarrolladas en distintas sedes como El Tunal, Virgilio Barco, Fontibón, Rafael Uribe Uribe y CEFE Cometas, son abiertas y gratuitas.

En conjunto, BibloRed reafirma su apuesta por crear espacios seguros y estimulantes donde niños, niñas y sus familias puedan celebrar la imaginación, la lectura y el aprendizaje en comunidad, especialmente durante fechas tan emblemáticas como el Día dulce en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales actividades del Día dulce en las bibliotecas públicas de Bogotá?

Las principales actividades incluyen laboratorios de creación que integran cuentos, juegos y actividades científicas, clubes de lectura, talleres de expresión corporal y espacios de exploración sensorial para primeras infancias y familias. Según la información de Bogotá.gov.co, cada biblioteca pública desarrolla una programación especial adaptada a diferentes edades para celebrar el Día dulce, fomentando así la lectura y la convivencia en varios puntos de la ciudad.

¿Qué significa el ‘Día dulce’ en el contexto de la programación de BibloRed?

El ‘Día dulce’ es una celebración destinada principalmente a la niñez que busca promover la alegría, la lectura y el encuentro familiar en un ambiente lúdico y educativo. En la programación de BibloRed, este día se traduce en una variedad de eventos gratuitos que integran la literatura, la ciencia, el juego y la reflexión, generando experiencias únicas para el disfrute y el aprendizaje de los niños, niñas y sus familias en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z