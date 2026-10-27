Un sismo de magnitud 3,0 se registró en Chaparral, Tolima, este martes 27 de octubre, a las 8:08 p. m., hora local, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros.

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El municipio tolimense ha registrado actividad sísmica en las últimas semanas, luego del terremoto de magnitud 6,5 ocurrido el 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, Chocó. Tras ese evento, Chaparral presentó un enjambre sísmico, caracterizado por la ocurrencia de varios temblores en una misma zona durante un periodo de tiempo.

El SGC mantiene el seguimiento de la actividad sísmica en el país mediante sus estaciones de monitoreo, que permiten establecer características como la magnitud, la profundidad y la ubicación de los movimientos registrados.

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El Servicio Geológico Colombiano dispone de un formulario de captura de información para que los ciudadanos indiquen si sintieron un temblor y describan cómo percibieron el movimiento en el lugar donde se encontraban.

Estos reportes ayudan a complementar los datos instrumentales y a conocer las zonas en las que se sintió un sismo, información que contribuye al análisis de sus efectos y a la evaluación de la actividad sísmica.

Los ciudadanos pueden ingresar a la plataforma Sismo Sentido, disponible en el portal oficial del SGC, y diligenciar el formulario correspondiente para reportar una actividad sísmica.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.