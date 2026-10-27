Por: El Espectador

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La Corte Constitucional abordó recientemente la discusión sobre los requisitos para acceder a una curul destinada a las comunidades afro en la Cámara de Representantes. Mediante una sentencia que reconoce vacíos y omisiones en la norma vigente, el tribunal aseguró que el marco legal anterior no garantizaba una verdadera representación política de los grupos étnicos afrodescendientes, según los apartados presentados por la magistrada ponente Natalia Ángel Cabo.

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La demanda, que revisaba el artículo 3 de la Ley 649 de 2001, cuestionaba que dicha disposición excluía de manera explícita un elemento fundamental: ningún requisito aseguraba que los candidatos tuvieran un vínculo real y demostrable con las luchas, procesos y autoridades propias de las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras que, en teoría, pretendían representar en el Legislativo. De acuerdo con El Espectador, la obligación actual solo exigía que el aspirante fuera miembro de una comunidad afrodescendiente y contara con el aval de una organización registrada ante el Ministerio del Interior.

Al analizar los antecedentes, la Corte identificó una omisión legislativa: mientras que la ley mencionaba en detalle los requisitos particulares para comunidades indígenas, no existía un trato igual para la circunscripción especial de representantes afro, hecho que, para la Sala Plena, carecía de sustento en la Constitución. En consecuencia, la sentencia establece que el aval para postularse debe ir más allá del simple reconocimiento nominal y requiere demostrar una relación activa y verificable del candidato con su colectividad.

Con este fallo, la Corte Constitucional no derogó la ley vigente, pero sí condicionó su aplicación. En adelante, los avales solo serán legales si incorporan la presentación de pruebas sobre el trabajo comunitario, la trayectoria y la conexión real con los procesos organizativos. El tribunal también exhortó al Congreso a definir un mecanismo claro para acreditar este “vínculo real y demostrable”.

Además, a partir del periodo constitucional 2030-2034, aquellos interesados en ocupar una curul afro deberán demostrar que han integrado o integran alguna de las instituciones comunitarias de participación. Finalmente, la Corte instó a las propias comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras a participar activamente en el diseño de estos requisitos, garantizando así una representación efectiva y genuina en el Congreso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los nuevos requisitos para acceder a una curul afro en el Congreso?

La principal novedad consiste en que los candidatos deberán acreditar un vínculo real y demostrable con las organizaciones y procesos colectivos de la comunidad afrodescendiente, además del aval de una organización inscrita ante el Ministerio del Interior. A partir del periodo constitucional 2030-2034, será obligatorio haber integrado o integrar alguna de las instituciones de participación comunitaria.

¿Qué significa tener un “vínculo real y demostrable” con las comunidades afrodescendientes?

Según la sentencia de la Corte Constitucional, esto implica que los candidatos presenten pruebas sobre su trayectoria, trabajo y compromiso activo dentro de los procesos comunitarios, lo que asegura que verdaderamente representan a la población afro que buscan defender en el Congreso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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