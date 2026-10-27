Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 3,0 se registró la noche del martes 27 de octubre en el departamento del Tolima, específicamente en el municipio de Chaparral. De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), este movimiento telúrico se presentó a las 8:08 p. m., lo cual generó inquietud entre los habitantes de la región.

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El epicentro de este evento sísmico estuvo localizado en Chaparral, un municipio relevante en el sur del Tolima. La información suministrada por el SGC indica que el sismo tuvo una profundidad superficial, lo que significa que ocurrió cerca de la superficie terrestre, hecho que comúnmente provoca que la vibración se perciba con mayor claridad en las zonas cercanas al epicentro.

Por la proximidad geográfica entre los municipios, el temblor fue sentido también en localidades vecinas como San Antonio, Roncesvalles y Ataco. La experiencia de estos movimientos es más notoria en áreas próximas al epicentro y, en ocasiones, puede extenderse hacia poblaciones circundantes, aunque la magnitud sea moderada, como es el caso de un sismo de 3,0 en la escala de Richter.

El Servicio Geológico Colombiano es la entidad oficial encargada de monitorear, registrar y reportar la actividad sísmica en el país. Su misión incluye mantener a la ciudadanía informada a través de boletines y canales oficiales. De acuerdo con las recomendaciones del SGC, quienes habitan en zonas con actividad sísmica frecuente deben permanecer atentos a estas comunicaciones para conocer rápidamente datos esenciales sobre cualquier movimiento telúrico, incluyendo localización, magnitud y profundidad.

Para quienes deseen mantenerse informados sobre los movimientos sísmicos en Tolima y otras regiones de Colombia, el SGC ofrece reportes actualizados y detalles técnicos a través de sus plataformas oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del sismo registrado en Tolima el 27 de octubre?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro del sismo de magnitud 3,0 ocurrido la noche del 27 de octubre estuvo localizado en el municipio de Chaparral, en el sur del departamento del Tolima.

¿Qué municipios sintieron el sismo de magnitud 3,0 reportado por el SGC?

El boletín del Servicio Geológico Colombiano señala que, además de Chaparral, el temblor fue percibido por habitantes de San Antonio, Roncesvalles y Ataco, municipios cercanos al epicentro del evento sísmico.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.