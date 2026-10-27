Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Dos ciudadanos colombianos perdieron la vida en una playa de El Salvador tras ser arrastrados por una ola. De acuerdo con los reportes, Yilbey Montilla Sánchez, de 50 años, y Gloria Aleyda Meza Rico, de 57, ambos oriundos del Líbano, Tolima, fallecieron el lunes 26 de octubre en la Costa del Sol, ubicada en el departamento de La Paz. El hecho tuvo lugar frente al club de playa del Instituto Salvadoreño de Pensionados, en el kilómetro 73,5, donde fueron sorprendidos por la fuerza del agua mientras disfrutaban un día en la playa tras asistir a un congreso el fin de semana previo.

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El impacto por la noticia se sintió especialmente en el norte del Tolima, región de la que provenían Montilla Sánchez y Meza Rico. Familiares, amigos y miembros de la comunidad del Líbano expresaron públicamente sus condolencias y mensajes de solidaridad, lamentando profundamente la tragedia que enluta a varias familias de la zona.

Según las autoridades salvadoreñas, la emergencia ocurrió cuando una fuerte ola los arrastró mar adentro, situación que requirió la intervención inmediata de los guardavidas para la recuperación de los cuerpos. En la misma situación fue reportada la desaparición de un tercer colombiano, identificado de manera preliminar como Mariano García, de 67 años. Hasta los primeros reportes, no se tenía conocimiento sobre el paradero de García, por lo que las labores de búsqueda seguían intensas, lideradas por unidades de la Policía Nacional Civil, la Marina Nacional, el Sistema de Emergencias Médicas, Comandos de Salvamento de la seccional Los Nonualcos y guardavidas de Protección Civil de El Salvador.

El informe inicial sugiere que los turistas colombianos visitaron la playa el lunes, luego de su participación en un evento académico, lo que explica su presencia en la Costa del Sol. Además, las versiones preliminares mencionaron la posibilidad de que el incidente estuviera relacionado con las llamadas mareas vivas, fenómeno natural que puede causar corrientes marítimas más intensas de lo habitual. Sin embargo, las circunstancias exactas del suceso seguían bajo investigación por parte de las autoridades competentes mientras avanzaban tanto las labores de localización del tercer ciudadano como los procesos administrativos para el manejo de los cuerpos de las víctimas, los cuales permanecían bajo custodia policial en tanto se definían los trámites correspondientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se explica la tragedia de los colombianos en Costa del Sol, El Salvador?

La tragedia ocurrió cuando una fuerte ola arrastró a tres colombianos en la playa Costa del Sol. Según informes de las autoridades salvadoreñas, había condiciones asociadas a mareas vivas, fenómeno que puede hacer más peligroso el mar debido al aumento en la intensidad de las corrientes. Las víctimas estaban en la playa tras su participación en un congreso, cuando fueron sorprendidas por la fuerza del agua.

¿Qué significa marea viva y cómo afecta a la seguridad en playas como Costa del Sol?

Marea viva es un término que se refiere a momentos en los que las mareas alcanzan su mayor altura y bajamar, provocando corrientes más fuertes en el mar. Según las versiones iniciales de los reportes recogidos por las autoridades, estas condiciones pueden incrementar el riesgo para quienes disfrutan de la playa, pues el agua puede ganar fuerza de manera imprevista.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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